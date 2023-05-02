慶祝亞太裔傳統月 南華聯為百年遊民中心獻愛心

南加華聯主席陳慧碧（左）和遊民中心捐贈部門代表Alexander Cornejo。（記者張宏／攝影）

洛杉磯市區百年遊民 中心迎來華人 獻愛心。5月是美國的亞太裔傳統月，美國南加 州華人社團聯合會（簡稱南加華聯）1日發起向無家可歸者慈善捐助的主題活動，用實際行動慶祝亞太裔傳統月，關愛和回饋社區和國家。

影音來源：記者張宏

1日早上7時亞凱迪亞上海灘餐廳的廚房就在熱火朝天的忙碌著，廚房現做200份便當準備捐贈給洛杉磯「聯合救援團」（Union Rescue Mission）遊民中心的工作人員們。一輛大巴帶領50名僑領代表來到洛杉磯市區，大家紛紛從車上卸載各種物質送進遊民中心，其中不乏白髮蒼蒼的僑領。

南加華聯主席陳慧碧表示，無家可歸者的問題一直是困擾社區的嚴峻挑戰。洛杉磯市的新市長巴斯剛剛上任就宣佈進入緊急狀態，爭取迅速採取行動，讓數以萬計的無家可歸者離開城市街道。 華裔是美國亞裔的一部分，也是各種社會議題的利益相關者。華人有責任伸出援手，對無家可歸者提供支持和幫助。她和理事長郭頌、美國華人專家會會長王希萌，和美國加州溫州同鄉會榮譽會長謝巧玲，事先探訪遊民中心，了解到遊民常年需要日常生活用品，衛生保健品和食物等。

她說，4月24日南加華聯發出捐助無家可歸者倡議書，僑領們在一周時間出錢出力出物資，捐贈萬元現金和價值數萬元物資，包括衣服、床單、蔬菜水果等。此舉有助於樹立華人的正面形象，減緩針對亞裔的仇恨犯罪，選擇在亞裔傳統月也更能凸顯華人助人為樂的精神。

南加華聯榮譽主席張素久雖年過80，依然積極幫忙搬運物資。她表示，在目前中美關係的瓶頸階段，民間外交至關重要，華人在美國生活，幫助有需要的美國民眾，符合華人一貫的文化傳統，希望兩國民眾相互關懷和喜歡，能發展成兩國的友好關係。

郭頌表示，活動凸顯社團的凝聚力和向心力，大家一呼百應，有錢出錢有力出力，反應華人在美國講好中國故事，做民間的外交家。