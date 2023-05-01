洛縣居民與室友發生口角後死亡 當局展開謀殺調查

長堤（Long Beach）一名男子在與室友發生肢體衝突後死亡。(Shutterstock)

洛杉磯縣長堤 （Long Beach）一名男子5月1日（週一）清晨，在與室友發生肢體衝突後死亡，長堤警察 局兇殺案偵探已展開謀殺調查。

這名室友為賈西 亞（ Obed Placencia-Garcia），是 34 歲的長堤居民，在警方正進行的調查被視為嫌疑人。 警察趕到時，賈西亞仍在現場。

大約午夜 12 點 14 分，警察趕到東17街（ E. 17th Street） 的 300 號街區，並迅速找到一名大喊救命的男子。當警察趕到時，這名男子抱怨胸痛和呼吸困難。當局說，長堤消防局很快趕到現場，為後來在現場死亡的受害者提供醫療救助。

受害者被確認為 64 歲的長堤居民加杜諾 (Miguel Colin Garduno)。

通過初步調查，偵探們發現，在警察到達現場前，受害人和嫌疑人在他們共同的住所發生肢體衝突。當局認為爭議「關於錢」，但仍在調查中。

洛杉磯縣法醫辦公室一名調查員前來處理屍體，確定加杜諾上半身受傷。

賈西亞目前被送往長堤市監獄關押，保釋金200萬元。長堤警察局鼓勵任何了解該案信息的人撥打 (562) 570-7244 ，聯繫兇殺案偵探 Leticia Gamboa 或 Oscar Valenzuela。此外，還可以撥打 800-222-TIPS (8477)、下載「P3 Tips」應用程序，或通過「LA Crime Stoppers」提交匿名舉報。