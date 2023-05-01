影/經文盃高爾夫賽洛縣開打 「一桿進洞」獲寶馬車

致詞嘉賓合影，左起是：南加州中華民國高爾夫球聯合會會長葉俊麟、前中華民國駐美大使袁健生、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長張正育、聯合會創會會長邱垂煌。（記者子為/攝影）

南加州中華民國 高爾夫球聯合會主辦的第27屆「經文盃」高爾夫球邀請賽（TECO Cup），5月1日在洛杉磯 縣惠提爾市（Whittier ）的「加州鄉村高爾夫球俱樂部」（California Country Club）盛大開賽，約120位高爾夫球友共襄盛時，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長張正育到場致詞並開球。

1日早上11時，「經文盃」高爾夫球邀請賽揭幕。這是該賽因疫情中斷後恢復的第二年，主旨為展現經文處和僑胞之間的互助與互愛，也希望藉此發展國民外交。

影音來源：記者子為

南加州中華民國高爾夫球聯合會會長葉俊麟表示，「經文盃」是經文處和僑民能直接交流和互動的寶貴機會，今年精心挑選了場地，用意在讓球友們有最好的發揮。當天天氣非常適合打球，希望球友們能好好享受，並期待當晚的宴會再齊聚。

駐洛杉磯經文處副處長張正育表示，很高興能參與「經文盃」這項傳統活動，也感謝葉會長用心選擇場地，讓僑民歡聚一堂。「經文盃」十分有意義，希望能一直辦下去。

高爾夫球聯合會創會會長邱垂煌表示，感謝經文處長官長久以來對僑民的服務，也希望「經文盃」能成為一個外交平台。邱垂煌也對天氣作出評論，指出天氣不冷不熱還沒有太陽，很適合打高爾夫，希望120位球友打得盡興，也期待晚上160人的宴會。

前中華民國駐美大使袁健生表示，經歷多年「經文盃」後，他認為重要的不是比賽，而是僑胞們的情義，希望今後也能長遠地辦下去。袁健生曾服務於外交部，也很欣慰看到外交做得越來越好。受父親影響，袁健生從十幾歲開始打高爾夫，因為外交官的職責需要，他還學習了跳舞運動等其他項目，以盡快融入西方社會，他希望外交部的同仁能維持此傳統。

12時，全體參賽者合影留念，張正育副處長、葉俊麟會長、邱垂煌創會會長、袁健生大使等嘉賓並進行開球儀式，英姿颯爽。隨後，眾人駕駛高爾夫球車前往比賽場地。