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洛縣亞裔男售毒給女子致其死亡 面臨重罪檢控

記者王若然／洛杉磯即時報導
哈岡男子涉嫌非法出售毒品致人死亡，將被判刑。（Pexels）
哈岡男子涉嫌非法出售毒品致人死亡，將被判刑。（Pexels）

洛杉磯縣哈仙達岡（Hacienda Heights）亞裔男子Calvin Chi，涉嫌在2018年售賣毒品給一名29歲女子，該女子並因此致死，1日在洛杉磯高等法院庭訊。根據檢察官辦公室發言人Ciaran McEvoy，該案宣判聽證會將在6月12日舉行。

根據加州中部檢察官辦公室發布的消息，今年30歲的Calvin Chi，涉嫌在2018年10月10日非法出售嗎啡（oxymorphone）給一名29歲女子，致其用藥過量死亡。Chi在2021年5月在其家中投降被捕，探員發現了死者與Chi的短信聊天紀錄，證實女子在臨死前幾小時，從Chi那裡購買了嗎啡及阿普唑侖（alprazolam)。該女子最終被發現在其駕駛座上，因用藥過量死亡。而她的車當時就停在距離Chi住所不到半哩的地方。

早在2019年秋天，Chi就因另外一起毒品走私案被判緩刑。2020年7月，洛杉磯縣警局警員對其家中進行緩刑例行搜查，結果發現其大量非法出售毒品的證據，包括成塊、成包的毒品以及藥丸，超過5克的冰毒（methamphetamine）等。

Chi被檢控「非法出售毒品致他人死亡罪」以及「非法持有及有意販賣冰毒罪」。如果罪名成立，他可能面臨至少20年監禁，最高刑期可能是終身監禁。

為了遏止非法毒品交易導致的嗑藥過量致死案，聯邦緝毒署(Drug Enforcement Administration，DEA)與洛杉磯執法部門聯合採取行動，在2018年開始，打擊了數個非法交易毒品案，Chi案就是其中一起。近幾年，通過社群媒體銷售非法管制藥品案越來越多，許多毒品甚至流向校園。全美每年超過10萬人死於藥物過量，2021年全國的藥物過量危機奪走10萬7000人的生命，大部分案例涉及芬太尼，及其他強力非法合成類鴉片藥物的使用。

毒品 洛杉磯 檢察官

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