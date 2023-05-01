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影/洛縣大型手工市集閃現 華人顧客超愛

記者劉子為/巴沙迪那即時報導
鹿角兔手工市集閃現巴沙迪那，各式各樣手工藝品應接不暇。（記者子為/攝影）
鹿角兔手工市集閃現巴沙迪那，各式各樣手工藝品應接不暇。（記者子為/攝影）

可愛的原創陶藝品、高性價比的小盆栽、沁人心脾的香薰蠟燭......4月30日，巴沙迪那市（Pasadena）的中央公園搭起許多攤位，人山人海熱鬧非凡，這都是來逛鹿角兔手工市集（Jackalope Artisan Fair ），適合親子出行、攜寵物同行、和親朋好友一起閒逛，各式各樣的手工藝品應接不暇。

視頻來源：記者子為

鹿角兔手工市集4月29日和30日在巴沙迪那進行，這是該集市第九年舉辦。該市集邀請加州當地兩百多位手工藝從業者，帶給消費者引領潮流的原創商品，包括服裝、珠寶、紙製品、家居用品和裝飾、綠植、藝術品等。集市還提供許多美食攤位、現場音樂表演和一些適合親子互動的遊戲。

一家叫「Tess Arts Studio」的店鋪裡擺放著許多精美的原創雕塑品，其中有一系列月亮造型的香爐頗具禪意，創作者兼店主Tess Israelson表示，她熱愛旅行，所有創作靈感都源自旅行中的瞬間，她只是把那個瞬間感受到的東西通過雕塑記錄下來。

還有一家叫「Kodama Forest」的綠植店，主要賣各式各樣的苔蘚球，是一種由盆景演變而來的古老日本藝術。店主Kanako Yamada希望通過苔蘚球將大自然的美好帶到每家每戶，苔蘚球的栽培無需花費很大精力，適合工作繁忙或住處空間有限，但又想栽培綠植的人們。

值得一提的是，一家叫「Spectacular工匠」的店鋪中，所有工藝品都是由自閉症患者製作，設計充滿創意。

市集現場有許多華人顧客，熱愛手工藝品的何女士，專程從庫爾富市（Culver City）驅車而來。何女士在洛杉磯逛過很多市集，鹿角兔給她留下不錯的印象。何女士說，可能因為市集在城市鬧中取靜的公園中，感覺很開放和包容，而且在這裡還欣賞到一些之前沒見過的工藝品。同時，所有的店主都很友好，熱心解答顧客問題，還有現場音樂，令人享受。

南加大（USC）讀書的小來和友人們一起來市集遊玩，小來認為，這裏大多手工藝品的價格算公道，她還在此重逢了曾經見過的手工陶瓷杯，因為之前沒買感到遺憾，這次終於拿下。小來友人也補充說，市集很乾淨，而且有許多可愛的狗狗。

鹿角兔手工市集入場免費，對所有年齡段的人開放，適合殘障人士，也歡迎攜帶栓繩子的寵物。鹿角兔手工市集創始於2015年，最初只在巴沙迪那和科羅拉多州的丹佛（Denver）半年舉辦一次，2019年入駐布班（Burbank）。

錯過本次市集不必惋惜，鹿角兔手工市集每年在南加舉辦四次，接下來6月3日和6月4日會在布班克進行，將在今年11月18日和19日再次回到巴沙迪那。

雕塑創作者兼店主Tess Israelson表示，她熱愛旅行，所有創作靈感都源自...
雕塑創作者兼店主Tess Israelson表示，她熱愛旅行，所有創作靈感都源自旅行中的瞬間。（記者子為/攝影）
華人何女士對市集的體驗給出好評，她在此欣賞到一些之前沒見過的工藝品。（記者子為/...
華人何女士對市集的體驗給出好評，她在此欣賞到一些之前沒見過的工藝品。（記者子為/攝影）
市集現場人山人海熱鬧非凡。（記者子為/攝影）
市集現場人山人海熱鬧非凡。（記者子為/攝影）

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