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南加壯漢爆揍零元購 竊賊求饒「放我走」

洛杉磯訊
女盜賊被打倒在地。（視頻截圖）
女盜賊被打倒在地。（視頻截圖）

在商場、超市進行搶劫和偷盜的「零元購」，如今已經成為常見的現象。但一般民眾面對這種現象，大多擔憂自身安危，很少會上前阻止。不過近期在南加州河濱縣（Riverside County）Mira Loma的一家商店，一名男顧客遇到「零元購」，衝上前去阻止，並與對方發生激烈打鬥。有在場民眾用視頻記錄下了一切。

影片來源：ABC7 /記者王若然後製

根據ABC的視頻，這家位於Mira Loma的TJ Maxx商店中，至少兩名竊賊提著滿手的商品正在往門衝。門口一名白人壯漢見狀試圖阻止其中兩個穿著黑色帽衫的盜賊。從身材和裝扮來看，這兩名盜賊為女性。這名壯漢攔住了其中一個盜賊，想要搶下她手中的商品，盜賊掙扎，兩人發生了激烈的肢體衝突，壯漢將這名盜賊打到在地。那名盜賊大喊「放我走，放我走！」

據悉，這名盜賊最後得以逃走，目前尚不清楚店家損失多少。警方還未在這起事件中抓捕到任何人。

該視頻在推特發出後，引發激烈討論，被點讚最多的評論是讚揚這名見義勇為的白人壯漢，例如「不是所有英雄都穿著斗篷。」「他是個英雄，這些竊賊活該被打，應該送去監獄。」不過也有網友表示，竊賊畢竟是女士，被一個壯漢抓著頭髮跌倒在地，實在不妥。還有人質疑，如果竊賊是個高大的男性，那人還會上前阻止嗎？

加州 監獄 南加

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