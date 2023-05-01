春雨貴如油 洛杉磯1日下毛毛細雨 華人感慨「如江南」

亞凱迪亞市5月1日毛毛細雨，但一些街道的路邊已有積水。（記者邵敏／攝影）

南加 地區今年的雨量超乎想像，5月的第一天，洛杉磯 縣多個城市再次降雨，華人 聚居城市出現毛毛細雨的景象，讓人感慨「此景如江南」。氣象預報顯示，接下來的一周，除多雲、潮濕的天氣以外，部分地區還將經歷陣風。

洛縣華人聚居城市亞凱迪亞（Arcadia），5月1日（周一）早上下毛毛細雨，雨量雖不大，但一些街道的路邊積水已經開始嚴重。附近聖蓋博市( San Gabriel )的華人居民陳女士表示，自家門前雖沒有下雨，但開車到兩三哩距離之外的亞市，雨量卻不小。羅斯密市（Rosemead ）的居民指出，早上出門時天空下著毛毛細雨，感覺很浪漫，有點像中國的江南。

據國家氣象局報導，4月30日（周日）晚，一層快速加深的海洋層穿過沿海斜坡，並繼續向內陸延伸，范杜拉縣（Ventura County）和洛杉磯縣多個城市1日出現毛毛雨或小雨。 1日晚風暴席捲南加州，2至4日降雨和山區降雪的可能性增加，沿海和山谷地區的總降雨量預計為 1/3-2/3 吋，山麓和山區的總降雨量約為 1 吋。

南加州本周除了多雲、潮濕的天氣以外，部分地區還將經歷陣風。隨著風暴系統穿過該地區，氣象服務部門報告有 10-20% 的機率出現雷暴天氣。預計此期間的降雪量將降至 4500 至 5500 呎的高度，Tejon 山口有 50% 的機率出現小雪， 5500 呎以上的高度預計會有 4 吋至 8 吋的積雪。

古人說春雨貴如油，指的是春天的細雨像油一樣可貴，形容春雨寶貴難得，雨水之後可以陸續開始春耕，春雨滋潤後，大地呈現出一派欣欣向榮的景象。洛杉磯地區出現毛毛細雨，不少華人感嘆慨今年雨水充足，家門前的草坪也格外生機盎然。