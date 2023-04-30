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南加高中生模仿大咖跳舞視頻 網路瘋傳1天就破900萬

記者陳懿／即時報導
Los Osos高中舞團在集會上重新演釋2023年蕾哈娜在超級杯中場表演的舞蹈，影片在網路上瘋傳。（圖片來源：Los Osos舞蹈團隊Tiktok）
Los Osos高中舞團在集會上重新演釋2023年蕾哈娜在超級杯中場表演的舞蹈，影片在網路上瘋傳。（圖片來源：Los Osos舞蹈團隊Tiktok）

加州庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）一所高中舞蹈團隊，29日在Tiktok上發布一段重新演繹超級盃（Super Bowl）中場表演的舞蹈。影片在Tiktok上傳一天，就獲得210萬觀看率、兩萬多則留言，還有18萬人將這短表演保存，而在包括臉書等所有的數位平台收看次數已超過900萬。

視頻來源：Los Osos高中Tiktok/記者陳懿後製

Los Osos高中14日舉辦全校師生集會宣傳畢業舞會，而校內的舞蹈團隊表演了一段美國女歌手蕾哈娜，2023年超級杯中場的舞蹈。只見一名女學生身穿紅色運動服，其他伴舞則穿著白外套和褲子，還有墨鏡，完美詮釋超級杯當時的表演。

雖然是在學校體育教學樓裡表演，但是演出的學生卻連舞台都精心設計，擺放多個架子，製造多層次的舞台效果，和蕾哈娜表演的舞台80%相似。就連蕾哈娜演出中，一段所有舞者對著觀眾大跳電臀的畫面，學生們也100％詮釋，令觀眾和網友大讚專業。

該校舞蹈團隊教練和編舞也表示，對所有的學生都非常驕傲，並對讓廣大網友喜愛感到欣喜若狂。他還表示，所有的學生都投入了大量的精力練習，在短短的一個半月就學會所有舞步。

在舞蹈接近尾聲時，學校校長也驚喜現身，站在隊伍前方和學生們一起大跳熱舞，引來觀眾大聲尖叫。

影片在網路上瘋傳後，甚至引出國家美足聯盟（Nnational Football League）的官方抖音帳號留言：「我的天！這真的太讚了！」

現在，網路上最多的留言，就是希望蕾哈娜能觀看這段影片，並分享她的看法。

加州 超級盃 南加

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