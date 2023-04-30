南加青少年因狂按門鈴、露屁股賠上命 兇嫌終被判有罪

在遭六名青少年惡作劇後，45歲的錢德拉蓄意撞車，導致青少年的車輛撞到路邊大樹，三人喪生，錢德拉被判三項一級謀殺罪和三項謀殺未遂罪成立。（圖片來源：美聯社）

2020年南加 內陸河濱縣（Riverside County）一樁惡作劇引起致命車禍 的疑犯被告，近日被宣判有罪。據悉，被告在遭到多名16歲青少年的惡作劇後，蓄意開車恐嚇他們，導致青少年駕駛的車輛撞向一旁的樹，共三人死亡。

被告為45歲的河濱縣特莫斯卡爾谷（Temescal Valley）居民錢德拉（Anurag Chandra），被判三項一級謀殺罪和三項謀殺未遂罪成立。

該案2020年1月19日發生，六名青少年和其中一位玩大冒險打賭，選擇在黑夜中跳進泳池，或按別人家的門鈴然後跑走。最後，他們選擇按錢德拉家的門鈴。據錢德拉在法庭的描述，當時聽見門鈴響後，上前查看，看到一名青少年把褲子脫掉，露出屁股，隨後立即跑開，並上了一輛2002年豐田 Prius汽車。

錢德勒描述當下心情非常生氣，並害怕家人安全會受影響，所以他開著2019年Infiniti追了出去。追逐過程中，錢德勒刻意將青少年的車逼離車路面，導致車輛撞上一旁的樹，發生車禍，六名青少年中有三人喪命。

根據錢德勒作證時表示，事發當晚自己喝了12瓶啤酒。他並沒有打算要開車撞青少年的車輛，還表示在發生車禍後沒有停下，是因為他沒意識到有人受傷。但是在對方律師的盤問下，錢德勒承認車禍當下他以時速99哩行駛在限速40哩的道路上。

當時的駕駛員18歲，他和其他兩位當時16歲的青少年從車禍中生還，他們也在審理中作證。

據悉，事發之前錢德勒在2020年就已因涉嫌家庭暴力而受到刑事指控。