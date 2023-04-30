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用刷卡器和ATM 南加低收入居民每月被盜數百萬福利

洛杉磯訊
嫌疑人每月盜取EBT賬戶中的數百萬資金。（記者邵敏／攝影）
嫌疑人每月盜取EBT賬戶中的數百萬資金。（記者邵敏／攝影）

據洛杉磯市警察局 （LAPD）稱，犯罪嫌疑人使用刷卡器和自動取款機 （ATM），每月盜取南加低收入居民電子福利轉賬 (EBT) 賬戶中的數百萬資金，日前有13人涉嫌此案被捕。

加州用於撥付低收入補助金的EBT(Electronic Benefits Transfer )，允許參與者使用補充營養援助計劃 (SNAP) 福利，以前稱為食品券，用來支付日常生活的食品費用。不少南加低收入家庭以此為生，但被盜現象近年來愈演愈烈。

4 月 25 日，當局收到社區舉報，稱涉嫌欺詐和身分盜竊的嫌疑人，居住在范奈司（Van Nuys）的汽車旅館內， 具體地址位於 Sepulveda Boulevard 4700 街區。憑藉搜查令，警方在嫌疑人的居住地找到盜刷設備、讀卡器、大量虛假身分證和眾多文件資料、以及 3 萬 6062 元現金。

調查人員認為，嫌疑人可能是羅馬尼亞一個犯罪集團成員，專門盜取經濟困難家庭的 EBT 卡。據稱，該組織每月從加州人的 EBT 賬戶中竊取數百萬元資金。

目前調查仍在進行中，任何了解此案或其他嫌疑人信息的人，都請致電 818-374-9420 聯繫偵探 Casciani。公眾也可以撥打 1-877-527-3247 聯繫洛市警局，或撥打 1-800-222-8477 、發送短信至 274637 向滅罪熱線提供匿名提示，所有短信都應以字母 LAPD 開頭。

早在今年 3 月，15 名疑似來自羅馬尼亞的嫌疑人，也因從南加低收入家庭竊取超過 3800 萬元被捕。這些犯罪嫌疑人使用相同手段，從自動取款機上盜刷複製的 EBT 卡，竊取通過 CalWORKs 和 CalFresh 計劃支付的援助資金。

低收入 南加 加州

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