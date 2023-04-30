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華醫：新冠未消失 這兩種人最好每半年打一次新冠疫苗

記者趙健／洛杉磯市即時報導
檢測結果顯示體內疫苗水平越來越高。（圖片來源：受訪者提供）
檢測結果顯示體內疫苗水平越來越高。（圖片來源：受訪者提供）

洛杉磯市西達賽奈（Cedars-Sinar）醫院的華裔醫師林永健，近日分享了自己接種第四針新冠疫苗（第二針加強針）一個月後的抗體檢測結果。林永健的檢測數值顯示，每次接種疫苗後，他體內的抗體水平都比上次同期的水平更高，顯示接種疫苗的效果逐漸增強。他並建議，年長者及基礎病患者最好每半年接種一次新冠疫苗。

此次檢測的第一種抗體是由自然病毒感染而產生的「抗核包膜抗體IgG」。林永健的檢測結果是0.03，少於陽性值1.40，因此沒有自然感染。林永健自2021年1月參加這項研究後，他的抗核包膜抗體從未超過陽性值，表明他一直未曾感染過新冠。

檢測的第二種抗體是由疫苗接種後，自身免疫而產生抗新冠病毒抗體的「抗刺突蛋白抗體IgG」，陽性值大於50AU/mL 。林永健接種完第四針一個月後的結果顯示，該抗體IgG結果是 41911.99AU/mL，是陽性值50AU/mL 的約838倍。與接種完第二針後一個月的結果23298.73AU/mL相比，增加44%；比接種完第三針（第一針加強針）後一個月的結果30733AU/mL高出27%。從三次接種疫苗後的抗體結果可以看出，體內的抗體水平越來越高，這可能與機體裡的記憶細胞有關。

林永健建議，對於身體狀態較好的65歲或70歲以下的人，一年接種新冠疫苗一次即可；對於年齡在65歲或70歲以上，或有基礎疾病的人，則建議每半年接種一次。 「在新冠還沒有消失之前，任何人都還是應該接種新冠疫苗，尤其是超過65歲的年長者，因為新冠病毒的重病和死亡率與年長者和基礎病密切相關。」

不過，林永健同時指出，新冠感染的病例及死亡率確實顯著減少。根據聯邦疾病防治中心（CDC）的最新數據，全美每周感染人數約為9.4萬人，而過去每天的感染人數高達80萬人；每周死亡人數也下降為1100人，而過去日均死亡人數就高達4000人。而且由於現在群體免疫率越來越高、新冠病毒毒性下降，加上疫苗的防護，大多數人即便被感染也不會有生命危險，輕症患者也不需要住院。

身為一線醫護人員，林永健從疫情開始至今，都未曾感染過新冠。他表示，戴口罩是預防新冠感染最好的防護方法，他已經養成戴口罩的習慣。戴口罩不僅可以預防新冠，還可以預防流感等呼吸道病毒感染。

疫苗 檢測 口罩

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