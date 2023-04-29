大洛杉磯信賴台灣之友會成立 動員鄉親助選投票

「大洛杉磯信賴台灣之友會」成立大會重要來賓。（本報記者／攝影）

支持賴清德 競選台灣總統的「大洛杉磯 信賴台灣之友會」，4⽉29⽇下午2時在⼤洛杉磯台灣會館正式成立。當天有約200人出席了成立大會，現場氣氛熱烈。

「大洛杉磯信賴台灣之友會」的三位共同召集人，分別是前台灣會館董事長陳文石，行政院政務顧問林榮松醫師以及前台灣會館董事長李木通。除了該會全體幹部成員出席外, 許多各界社區的領袖們都到場集氣加持，更有遠從加拿⼤溫哥華，華盛頓，聖地牙哥的支持者前來助陣。

大會開始後，「大洛杉磯信賴台灣之友會」的三位召集人分別講話，動員大家回台灣投票 ，幫助賴清德當選。之後商界代表及總統府國策顧問田詒鴻、民進黨美西黨部主委楊悅英、客家後援會代表徐新紅、橙縣後援會代表王漢平、橙縣僑務代表張佩鑾、長輩後援會代表楊嘉猷、青年後援會代表溫玉玲、婦女後援會代表以及全美台灣同鄉會會長陳桂玲，藝術文化界代表陳文石、西北區台灣同鄉會李孔昭等進行了講話和動員。

田詒鴻說，這次2024年大選是台灣歷史上最重要的選舉之一。一方面中國對台灣持續打壓，軍事威脅，而國民黨去中國大陸進行不透明的參訪，還恐嚇台灣民眾，如果不選他們就會有戰爭。他說，這次大選沒有選擇，「我們一定要贏。」

⼤洛杉磯信賴台灣之友會幹部陣容堅強，由⼤洛杉磯台灣會館前董事長賴英慧擔任總幹事，張菊惠負責財務、李錦聰擔任財務督導、周清耀統籌總務、戴智信負責選⺠服務、陳正義律師擔任法律顧問以及吳兆峯出任副總幹事。

⼤洛杉磯信賴台灣之友會已設立電郵帳⼾([email protected])，臉書專⾴(https://www.facebook.com/lafol2024) 和Line的帳號(https://lin.ee/xxVyLhb)。近期內將設立⼀個辦公室，招募志⼯，積極推動能實質幫助賴清德當選的⼯作。其中包括組織催票團隊、製作⽂宣在台灣傳播、協助鄉親辦理選⺠登記、⿎勵鄉親提早返台投入助選活動和投票。

「大洛杉磯信賴台灣之友會」除了催票助選等活動，還會組織民眾於1月返台投票。目前初步確定於2024年1月5日下午在台北的旅館報到，隨後展開助選行程，美國西岸鄉親最遲要在美西時間1月3日晚搭飛機回台灣。