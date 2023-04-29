河濱柑橘州立公園 運河水灌溉繁榮地方經濟

果實滿枝頭。（記者啟鉻╱攝影）

南加 河濱縣柑橘種植全美聞名，正是柑橘生產才讓當地經濟逐漸發展繁榮。很多人對河濱柑橘種植歷史很好奇，要想全面了解當地的柑橘發展歷史，可探訪河濱市「加州 柑橘州立歷史公園」（California Citrus State Historic Park ），這裡展示的一段流經公園土地用於灌溉柑橘樹的蓋奇運河（Gage Canal ），建於1880年代，已有140餘年歷史。

影音：記者啟鉻

加州柑橘州立歷史公園是一個露天展覽館，成排的柑橘樹涵蓋了幾乎所有柑橘品種，也展示了河濱縣柑橘產業歷史文化景觀。公園設有訪客中心及展覽廳，各類展品講述柑橘產業在南加州農業史上的作用，以及各移民群體推動柑橘產業發展，讓河濱市成為全美最富裕的地區之一，其中包括華人先民對繁榮柑橘種植業的貢獻。訪客中心周邊還陳列著與柑橘種植相關的農具。

整個柑橘州立公園 很像1900年代的城市休閒公園，擁有活動中心、圓形劇場、野餐區和柑橘果園林。如恰逢柑橘果樹開花，進入園區花香四溢，令人神清氣爽。而此時，也能看到有的柑橘樹果實纍纍，壓彎了枝頭。

據資料記載，雖然河濱在1871年前就已經有柑橘種植，但真正開始柑橘產業是從1873年開始。當時河濱市居民蒂柏茨（Eliza Tibbets）獲得自聯邦農業部的兩棵來自巴西的臍橙樹苗，種植後果實大受歡迎，進而推動普及種植，讓柑橘產業逐漸繁榮發展起來。而來自廣東的華人先民種植柑橘技術，進一步讓柑橘產業擴大規模。

在1880年代修建，流經柑橘州立公園的蓋奇運河，曾為擴大當地柑橘產量做出過很大貢獻。如今運河的其中一段遺跡讓在州立公園保留著。向人們展示著歷史。據歷史資料，這條運河在1885年至1889年修建，創建者是一位加拿大珠寶商，蓋奇（Matthew Gage ）。他根據1877年的一部沙漠土地法（Desert Land Act ），要求獲得640畝土地所有權。他用三年時間為土地灌溉供水，修建了11.91哩的運河，後人稱為「蓋奇運河」。

蓋奇通過運河將聖塔安那河水引到這塊土地，後來再將運河拓展延長了超過八哩，穿過柑橘公園土地，一直向南延伸到終點。正是這條運河為河濱柑橘產業做出重要貢獻，讓當地柑橘產量翻了一番。如今這條運河仍在被柑橘種植者使用，有些河段的表面被水泥板覆蓋，便利陸路交通。

加州柑橘州立歷史公園地址：9400 Dufferin Ave. Riverside, CA 92506；電話：951-333-6786