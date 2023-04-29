南加高校聯盟杯網球賽開打 增進友誼切磋球技
第三屆南加聯盟杯校友網球團體賽29日在艾爾蒙地Whittier Narrows網球中心開打，來自高校聯盟的多家校友會240多位運動員和義工參與比賽，增進友誼，切磋球技，展示南加華人健康的業餘生活風貌。
南加高校聯盟2023會長孫淑婷表示，該高校聯盟有近70家大中華地區的高校校友會、過萬名精英校友影響力廣大。高校聯盟旗下有17個俱樂部，聯盟開展一系列各項活動幫助校友發展和豐富其業餘生活。網球俱樂部成為高校聯盟旗下凝聚校友情誼的平台。比賽今年進入第三個年頭，參與的人數也日益增加。這樣充滿凝聚力的平台，不但會帶來更多的網球盛事，且大家通過這個平台賽出水平，賽出友誼，加強校友之間的聯繫，豐富校友們的日常生活，為大家提供體育鍛煉的機會。
她說，這次活動主辦方包括高校聯盟網球俱樂部、北京大學南加校友會、交通大學南加校友會、廈門大學南加校友會，協辦包括南京大學南加校友會和浙江大學南加校友會。
網球俱樂部主席Jack賈表示，這次比賽得到高校聯盟和五個校友會的大力支持，參賽選手涵蓋不同年齡層，有12個隊伍參賽，每個隊伍有12個人參賽，光是場地調度就花費義工團隊很多時間，可謂是歷年參賽規模最大的一次比賽。
參賽校友Helen表示，她是第一次參加高校聯盟的網球比賽，之前曾參加過社區比賽，本來覺得自己水平不錯，在進行女子雙人比賽時，沒想到這裡藏龍臥虎，簡直是專業水準，最後她贏得比賽，感覺很有成就感。她很高興在這次比賽中結交很多朋友，希望以後多一些這樣的機會。希望也能有機會讓華人二代得到更多推廣和進步，提升華人在世界網壇的水平。
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