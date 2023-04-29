南加高校聯盟杯網球賽開打 增進友誼切磋球技

第三屆南加聯盟杯校友網球團體賽29日在艾爾蒙地Whittier Narrows網球中心開打，圖為南加高校聯盟2023會長孫淑婷（左二）和部分組委會代表合影。（記者張宏／攝影）

第三屆南加 聯盟杯校友網球團體賽29日在艾爾蒙地Whittier Narrows網球中心開打，來自高校聯盟的多家校友會240多位運動員和義工參與比賽，增進友誼，切磋球技，展示南加華人 健康的業餘生活風貌。

南加高校聯盟2023會長孫淑婷表示，該高校聯盟有近70家大中華地區的高校校友會、過萬名精英校友影響力廣大。高校聯盟旗下有17個俱樂部，聯盟開展一系列各項活動幫助校友發展和豐富其業餘生活。網球俱樂部成為高校聯盟旗下凝聚校友情誼的平台。比賽今年進入第三個年頭，參與的人數也日益增加。這樣充滿凝聚力的平台，不但會帶來更多的網球盛事，且大家通過這個平台賽出水平，賽出友誼，加強校友之間的聯繫，豐富校友們的日常生活，為大家提供體育鍛煉的機會。

她說，這次活動主辦方包括高校聯盟網球俱樂部、北京 大學南加校友會、交通大學南加校友會、廈門大學南加校友會，協辦包括南京大學南加校友會和浙江大學南加校友會。

網球俱樂部主席Jack賈表示，這次比賽得到高校聯盟和五個校友會的大力支持，參賽選手涵蓋不同年齡層，有12個隊伍參賽，每個隊伍有12個人參賽，光是場地調度就花費義工團隊很多時間，可謂是歷年參賽規模最大的一次比賽。