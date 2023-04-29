阮桂銘獲母校南加大「傑出領袖獎」

南加大亞太校友會董事Oliver Sicat向阮桂銘博士(右)頒發「傑出領袖獎」。（受訪者提供）

南加州大學 亞太校友會 (APAA) 日前在巴沙迪那(Pasadena)朗廷酒店舉行「2023年獎學金頒獎典禮」，並表彰四位傑出貢獻的校友，包括華美博物館之友董事會主席阮桂銘博士 (Dr. Gay Q. Yuen) ，她分享了全球認可通過促進雙語教育 實現教育公平與包容的經歷。

2022至2023年南加州大學亞太校友會獎學金得主共有 77 名學生，南加大 亞太校友會同時頒發了四個獎項，其中，阮桂銘博士獲頒「傑出領袖獎」。她在致詞時引用了一句中國諺語「飲水勿忘挖井人」，提醒青少年感恩那些撫育和栽培他們的父母、導師、老師與其他人。她表示：「我是一名幸運兒，因為我父母的夢想讓我今天能夠站在這裡，我喝了他們挖掘的井水。」

阮桂銘博士特別向她的兩位導師致以崇高敬意，他們分別是全國最受尊敬的雙語教育暨雙語政策學者之一馬西亞斯博士 (Dr. Reynaldo Macias) ，以及南加州大學名譽副校長卡羅琳．馬西亞斯(Carolyn Webb de Macias)。當年馬西亞斯博士正在為雙語西班牙語教育申請聯邦撥款時，阮桂銘向他提出建議也為中文教育尋求撥款。他接受了挑戰，阮桂銘成為第一批參加這個由聯邦資助的新項目的學生。

阮博士對在場人士表示：「由於我父母的犧牲，讓我今天站在大家面前，成為一位引以為傲的特洛伊人(Trojan)，一位自豪的南加州大學博士畢業生。」她回憶起 6 歲移民到美國時，「對語言、習俗都不熟悉，心裡只是害怕」。但她最終成為家裡第一個有機會上學、高中畢業、上大學、以及有職業生涯的人。」