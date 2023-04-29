「哈伯德未來文學與插畫」獎 羅熙茗嶄露頭角

（從左至右依次）是李嘉壁、陳慧碧、羅熙茗和林日昇（記者張宏／攝影）

被稱為目前全球規模最大、最權威的科幻文學獎項的「哈伯德未來文學與插畫」（L. Ron Hubbard's Writers & Illustrators of the Future）頒獎典禮於28日在好萊塢舉行，17歲華人 少女羅熙茗獲得插畫家競賽的優勝獎。

（影音來源：記者張宏）

來自世界各地的12名作家和12名插畫家因為其在科幻小說 的卓越表現成為年度作家和插畫家競賽獲勝者。這些獲獎者來自美國、加拿大、中國、哥斯達黎加、牙買加、羅馬尼亞、韓國、英國和越南 。其中亞裔獲獎者有三名，分別是來自中國羅熙茗、韓國的Helen Yi和越南的Dao Vi。

來自中國杭州的17歲少女羅熙茗獲得了插畫家競賽的優勝獎。她表示，三歲時和父母移民美國，一直住在馬里蘭州，這次為領獎專程來到洛杉磯。她其實從高中才開始創作插畫，能取得這樣的獎項她很高興。明年她就會去賓大就讀計算科學和藝術專業，希望能繼續提升自己。

南加華聯主席陳慧碧和理財專家林日昇也出席活動，陳慧碧表示，這個獎項歷年來都有華裔獲獎，但是在華人區卻很少有人知道。華人應該走出華人區，多多參與主流社會的活動，彰顯華人的力量和聲音。

今年終身獎獲得者是加拿大科幻教父Robert J. Sawyer，他的作品有「The Terminal Experiment」和「Flashforward」等，他是歷史上七名得過全部科幻最高獎項星雲、雨果、坎伯三大獎的作家之一。自2005年以來他一直擔任未來作家大賽評委。

當晚主講嘉賓是丹·法爾 （Dan Farr） 是流行文化偶像。 作為 FanX 鹽湖城漫畫大會的創始人兼首席執行官，他表示，這些未來作家和插畫家將成為下一代流行文化的主要影響者。在這個飽受爭議的世界中， 未來將看到來自新一代創意人士通過藝術作品改變世界和治愈世界。