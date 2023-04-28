我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美學者籲巴拉圭以他國為戒 投抱中國弊大於利

中菲南海再起衝突 菲律賓矢言繼續巡邏自家水域

七虎鯨暢游南加海岸 白色幼崽罕見 賞鯨人群驚艷

記者 陳懿/即時報導
七隻虎鯨經過南加州海岸，一隻３歲的虎鯨因為罹患了白化症被命名為白霜。（圖片來源：網友 Ryan L IG）
七隻虎鯨經過南加州海岸，一隻３歲的虎鯨因為罹患了白化症被命名為白霜。（圖片來源：網友 Ryan L IG）

社群媒體上發布賞鯨和海洋生物觀察影片的Instagram帳號太平洋近海遠征（Pacific Offshore Expeditions），24日分享一段一群虎鯨在南加州海岸游泳的影片，其中還有一隻罕見的白色虎鯨幼仔十分吸晴。

來源：Ryan LiG；後製：記者陳懿 

據悉，第一個發現這群虎鯨的是一家長堤的賞鯨公司，他們在上午10點30分左右發現了鯨群，並通知其他新港灘（Newport Beach）的賞鯨團隊。

這群虎鯨共有七隻，其中包括一隻白化症的虎鯨。由於顯眼的外表，引起不少民眾前來觀看。這隻在在2019年出生的虎鯨，因為基因遺傳，全身顏色與正常虎鯨相比更淺，幾乎全白色，讓人聯想到白霜，所以被命名為Frosty。

據賞鯨團的船長特羅布里奇（Delaney Trowbirdge）表示，賞鯨團隊在兩個多小時裡近距離觀察這群虎鯨，一路看著他們從海岸線往北邊游去。還有幾隻鯨魚從他們的船下經過，留下許多精彩的照片和影片。

太平洋近海遠征的專家還表示，這群虎鯨是由一條代號CA216的雌性虎鯨帶頭，其他六隻則是她的兒孫們。

而他們推測Frosty之所以顏色較淡，是因為罹患了契冬綜合症（Chedial-Higashi syndrome），一種罕見的常染色體隱性疾病。通常罹患這種疾病的生物都無法久活，但是Frosty卻已經健康成長到三歲，並且身體非常強壯。

社群媒體 加州 長堤

上一則

世界華人工商婦女企管協會橙縣分會成立

延伸閱讀

小熊初次看到雪 熊媽媽叼幼崽過雪地：後面的快跟上

小熊初次看到雪 熊媽媽叼幼崽過雪地：後面的快跟上
多國「養不起」熊貓 馬克宏卻帶動物園長訪中談續租

多國「養不起」熊貓 馬克宏卻帶動物園長訪中談續租
馬克宏訪中／黃渤法文發音當場被總統糾正 逗笑鞏俐夫婦

馬克宏訪中／黃渤法文發音當場被總統糾正 逗笑鞏俐夫婦
視頻記錄 罕見斷尾灰鯨 南加橙縣海面現蹤

視頻記錄 罕見斷尾灰鯨 南加橙縣海面現蹤
4歲被捕表演52年 佛州虎鯨將重返海洋

4歲被捕表演52年 佛州虎鯨將重返海洋
佛州海生館虎鯨表演52年將重返太平洋 和90歲母鯨重逢

佛州海生館虎鯨表演52年將重返太平洋 和90歲母鯨重逢

熱門新聞

案發地點。（圖片來源：受訪人提供）

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

2023-04-23 16:20
加州2023最危險城市，內陸聖伯納汀諾市上榜。（SBPD）

2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜

2023-04-23 18:11
劉亦菲扮演的許紅豆打坐場景中穿的是Tretorn鞋。（「去有風的地方」劇照）

劉亦菲神仙姐姐同款鞋 加州好市多有賣…才20多元

2023-04-25 18:19
比斯利（Marc Beardsley）和妻子耐斯樂（Rosilyn Nesler）。（ABC）

帳戶突增巨款 聖地牙哥老夫婦不慎被騙近7萬

2023-04-27 14:47
位於蒙迪貝婁市的比佛利醫院。（本報檔案照）

要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院

2023-04-25 14:05
案發地為居民區，馬路兩邊均為獨棟屋。（谷歌地圖）

洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔

2023-04-24 13:56

超人氣

更多 >
世說新聞╱被騙18萬 名校華生被操控數月 每天5次..

世說新聞╱被騙18萬 名校華生被操控數月 每天5次..
貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤

貨櫃運費從4萬慘跌至2000 華人卡車司機收入崩盤
買汽車保險 這三家公司最便宜

買汽車保險 這三家公司最便宜
想甩掉腹部脂肪 這4種「健康」食物要少吃

想甩掉腹部脂肪 這4種「健康」食物要少吃
潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破

潘斯赴法院作證5小時 國會暴亂案大突破