七虎鯨暢游南加海岸 白色幼崽罕見 賞鯨人群驚艷

七隻虎鯨經過南加州海岸，一隻３歲的虎鯨因為罹患了白化症被命名為白霜。（圖片來源：網友 Ryan L IG）

在社群媒體 上發布賞鯨和海洋生物觀察影片的Instagram帳號太平洋近海遠征（Pacific Offshore Expeditions），24日分享一段一群虎鯨在南加州 海岸游泳的影片，其中還有一隻罕見的白色虎鯨幼仔十分吸晴。

來源：Ryan LiG；後製：記者陳懿

據悉，第一個發現這群虎鯨的是一家長堤 的賞鯨公司，他們在上午10點30分左右發現了鯨群，並通知其他新港灘（Newport Beach）的賞鯨團隊。

這群虎鯨共有七隻，其中包括一隻白化症的虎鯨。由於顯眼的外表，引起不少民眾前來觀看。這隻在在2019年出生的虎鯨，因為基因遺傳，全身顏色與正常虎鯨相比更淺，幾乎全白色，讓人聯想到白霜，所以被命名為Frosty。

據賞鯨團的船長特羅布里奇（Delaney Trowbirdge）表示，賞鯨團隊在兩個多小時裡近距離觀察這群虎鯨，一路看著他們從海岸線往北邊游去。還有幾隻鯨魚從他們的船下經過，留下許多精彩的照片和影片。

太平洋近海遠征的專家還表示，這群虎鯨是由一條代號CA216的雌性虎鯨帶頭，其他六隻則是她的兒孫們。

而他們推測Frosty之所以顏色較淡，是因為罹患了契冬綜合症（Chedial-Higashi syndrome），一種罕見的常染色體隱性疾病。通常罹患這種疾病的生物都無法久活，但是Frosty卻已經健康成長到三歲，並且身體非常強壯。