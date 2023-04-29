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橙縣盜賊開鏟車 拖掛鐵柵欄橫衝直撞

記者邵敏／橙縣即時報導
小偷開著一輛盜竊得來的鏟車，在大馬路上橫衝直撞。(柯斯塔梅莎警察局)
小偷開著一輛盜竊得來的鏟車，在大馬路上橫衝直撞。(柯斯塔梅莎警察局)

南加橙縣一名小偷，日前開著一輛盜竊得來的鏟車( forklift，又稱堆高機、叉車)，車後還拖著長長的鐵鍊門柵欄，在大馬路上橫衝直撞，至少撞到一輛汽車，又試圖撞路人，場面一度非常混亂。

根據當地警方的消息，一名男性嫌疑人4月25日（周二）晚，從橙縣新港大道（Newport Boulevard）和羅切斯特街（ Rochester Street ）的一個建築工地，偷了一輛鏟車，之後砸碎鐵鍊門逃離現場。

業主 The Living Room Salon 的老闆 Lacey Harvey，分享監控視頻記錄的畫面，她表示，自己在這個地區看到很多犯罪場面，但這次嫌犯最囂張。視頻顯示，當小偷在街道上行駛時，鐵鍊柵欄仍連接在鏟車上。當地警方指出，柵欄後來至少撞到一輛汽車，它被留在路中間，一度危及交通安全。

Harvey 說自己簡直不敢相信看到的這個場景，嫌犯拆掉整個大門，直接開著鏟車在車流中，這讓人們感到震驚，而且嫌犯熟悉鏟車性能， 開得很好。

目擊者指出，嫌疑人駕駛這輛鏟車沿著 19 街行駛時，試圖撞擊路人。柯斯塔梅莎(Costa Mesa )警察局公共事務經理 RoxI Fyad 表示，警方接到鏟車試圖撞人的報警後，立即趕赴現場。在到達太平洋海岸公路（Pacific Coast Highway）之前，嫌疑人繼續行駛了大約兩哩半。 Fyad 認為這個距離很長，嫌犯開著一輛鏟車，速度相當快，這很不尋常，誰會在街上開著一輛鏟車橫衝直撞？

新港灘（Newport Beach）警察在太平洋海岸公路發現嫌疑人，他被攔下並在一家快餐店前被捕。嫌疑人被控多項罪名，包括偷車、入室盜竊和故意破壞重罪。案件調查目前仍在進行中。

當小偷在街道上行駛時，鐵鍊柵欄仍然拖掛在鏟車後。（KTLA5）
當小偷在街道上行駛時，鐵鍊柵欄仍然拖掛在鏟車後。（KTLA5）

警察 汽車 橙縣

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