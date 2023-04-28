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世界華人工商婦女企管協會橙縣分會成立

記者啟鉻／橙縣即時報導
世華橙縣分會成立記者會，分會主要成員與嘉賓合影。（記者啟鉻／攝影）
世華橙縣分會成立記者會，分會主要成員與嘉賓合影。（記者啟鉻／攝影）

世界華人工商婦女企管協會橙縣分會（簡稱：世華橙縣分會）28日成立。當天在橙僑中心記者會上，橙縣分會創會會長張淑華表示，希望打造一個富有特色的婦女企管團體，成員年齡段較輕而且接觸主流多一些，願意接受新事物，既要外在美，也有內在美，希望將真善美傳播到各地，讓世界更漂亮。

當天活動參與者包括橙縣分會主要成員及部分嘉賓，以及世華副總會長陳玲華、世華橙縣分會榮譽會長郭秀梅、榮譽顧問邱垂煌僑務諮詢委員、中華航空公司美洲地區行銷協理張國禎等，橙僑中心主任蕭蓓如到場祝賀。

張淑華說，成立世華橙縣分會醞釀已久，這是世華的第81個分會，希望營造一個平台，為所有華人職業女性創造與更大世界接軌的機會，令人興奮。雖然事務較多，但擔任會長為社區服務很激動。世華在南加州已經有兩個分會，橙縣分會是第三個，不僅為華人職業女性服務，也會從事慈善事業。目前分會已有近40位成員，十餘名理事，未來還會擴大規模。

陳玲華認為，世華橙縣分會的成立也是華人工商婦女企管協會發展史上的重要里程碑。創會會長張淑華是成功業者，具有獨特眼光、遠見和經營理念，家庭幸福美滿，富有愛心和服務熱誠。1995年起投入社團、商會及公益活動，擔任領導及主要幹部職位，曾經擔任世華南加分會會長，現為監事。陳玲華表示，身為輔導會長，為橙縣分會成立感到驕傲和榮幸。她相信橙縣分會將引導更多女性走向成功，並將世華觸角延伸到南加橙縣各地、聖地牙哥縣甚至更遠！

橙縣分會還得到世華前副總會長郭秀梅的支持，擔任榮譽會長，就近給予輔導協助。施郭鳳珠榮譽總會長也十分關注和重視。

據悉，世華橙縣分會創會晚宴於5月6日在爾灣市舉行，地點：Irvine Marriott Hotel ，地址：18000 Von Karman Ave. Irvine, CA 92612 電話：949-553-0100 詳情請洽Event Media Team孟心韻（Amy Meng ）626-641-2881

世華橙縣分會宣布成立記者會現場。（記者啟鉻／攝影）
世華橙縣分會宣布成立記者會現場。（記者啟鉻／攝影）
世華橙縣分會主要成員及理事合影。（記者啟鉻／攝影）
世華橙縣分會主要成員及理事合影。（記者啟鉻／攝影）

橙縣 華人 南加

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