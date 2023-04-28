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抓到了 今年75萬個H1B申請 過半濫用

記者王若然／洛杉磯即時報導
移民局28日公佈今年工作簽證抽籤數據統計。（Getty Image）
移民局28日公佈今年工作簽證抽籤數據統計。（Getty Image）

今年H1B工作簽證抽籤已結束，不少參加抽籤的個人、公司都有相同感受，那就是中簽率明顯下降。近幾年不少人都在質疑有人在濫用H1B抽籤，即一人通過多個公司參加抽籤，造成抽籤結果的不公正。28日，移民局公佈了今年最新抽籤數據，結果顯示，75萬多個有效抽籤申請（registration）中，有兩個或以上雇主的申請名額就佔了40多萬。

留學生想要留在美國工作都要進行工作簽證申請和抽籤。如果一個申請人很優秀，同時有多個雇主為其申請工作簽證的抽籤也合法。不過近幾年，濫用該規則，故意找多家公司為其抽籤增加中籤概率的人越來越多，導致其他人找工作參加抽籤的人中簽率急遽下降。而28日移民局對於今年抽籤數據的統計似乎可以說明這一點。

移民局公佈的數據顯示，今年收到78萬884個抽籤申請，去除重複、不完整等無效的申請後，有效申請為75萬8994個。在這些有效申請中，其中35萬103個由單一雇主代為申請，剩下的40多萬都由兩個以上的雇主代為申請。

今年共75萬多件的申請案中，超過一半都是有兩個及以上的雇主代為申請。對比2021年至2023年的數字，差別則非常明顯。比如2021年，有效申請26萬9424個，其中2萬8125個申請為多個雇主的申請；2022年30萬1447個有效申請中，有9萬143個為多個雇主申請；2023年，47萬4421個有效申請中，有16萬5180個為多個雇主的申請。

2021年至2024年，每年申請數量都在增長，而多個雇主的申請案在最近一年跳漲得明顯過高。例如2021年的多個雇主申請數量佔了約10.4%，該數字在今年則約是54%。多個雇主的申請增加，也讓今年總申請數量暴漲，從前一年的48萬多漲至78萬多。

對此，南加州移民律師許俊良介紹說，現在申請人委託多個公司幫助抽籤，以此增加中簽率的現象很普遍，這樣對於老老實實找一家公司抽籤的華人等很不公平。因為遞交申請非常簡單，只需填一份表格，繳納10元申請費即可，沒有別的資格審查。因此有人就找認識的開公司的好友幫忙申請。如果中簽，申請人只用選擇一個公司遞交資料進行審核，因此使用多個公司申請是否合規，移民局根本管不著。

許俊良說，移民局也曾想過制止濫用抽籤的行為，但是很難辦。曾經國會試圖通過立法增加申請費，即從每個申請10元漲至200元，以此降低濫用率，但該法案未能通過。按照如今每年的趨勢，他悲觀認為明年這種現象會更嚴重。因為明年是大選年，國會立法將偏保守，估計不會針對此問題有太多行動。

移民局 工作簽證 H1B

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