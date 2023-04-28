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洛杉磯地鐵站持冰毒管 流浪漢發飆咬斷警員小拇指

洛杉磯訊
洛市警員在逮捕一名疑似持有非法毒品的嫌犯時，小拇指被咬斷。（圖片來源：KTLA新聞截圖）
洛市警員在逮捕一名疑似持有非法毒品的嫌犯時，小拇指被咬斷。（圖片來源：KTLA新聞截圖）

據KTLA新聞報導，27日一名警員在東洛杉磯紅線地鐵站執行任務時，被一名流浪漢咬斷小拇指。

事件發生於上午10點15分左右，洛市警局(LAPD)警員到聖塔蒙尼卡大道（ Santa Monica Boulevard）和佛蒙特街（Vermont Avenue）附近地鐵站巡邏。據警方描述，當時他們在地鐵上遇到一名疑似持有非法冰毒管（meth pipe）的男子。

當警方接近該男子時，此人突然情緒失控，反應十分暴力，導致警方不得不對其使用武力。但在警方試圖將他護送出地鐵時，他突然一口咬住一名警員的小姆指，力道大到將一截手指咬斷。從KTLA公布的照片能看出警員的小指前端近有三分之一被咬斷，整隻手指被鮮血覆蓋，畫面十分驚悚。

據附近目擊者表示，該男子在咬斷警員手指後，還試圖想咬附近其他警察

受傷警察事後立刻被送往附近醫院治療，該嫌犯也在逮捕過程中受輕傷送醫治療。不幸的是，醫生表示警員被咬斷的小指部分無法重新接上。

洛杉磯警局局長摩爾（Michel Moore）表示，全體警員對這次例行巡邏遭到襲擊的案件十分不安，但是警方仍然會致力於每天的工作，希望能提高整個交通運輸系統的安全。

目前，該男子因擾亂公共秩序和抵抗警方執法遭到逮捕。警方尚未公開男子的身份，但證實他是一名暫時居住在地鐵站的無家可歸者。

地鐵站 警察 洛杉磯

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