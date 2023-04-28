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南加河濱高中校園 打架不斷家長擔憂

河濱訊
家長認為，校園鬥毆事件目前已經失控。（KTLA5）
家長認為，校園鬥毆事件目前已經失控。（KTLA5）

家長們表示，南加內陸河濱學區（Riverside School district）高中校園，接連發生大規模鬥毆事件，目前已經失控，而且會越來越嚴重。最近一名女學生甚至襲擊校警，一些家長正在考慮讓孩子轉學。

河濱學區拉莫納高中（ Ramona High School ）4月26日（周三）發生一起鬥毆事件，當時一名 18 歲的男學生，和 14 歲的妹妹在打架後被捕。警方表示，這名 18 歲少年在事發期間拒絕服從校警的指令，並且抵抗警察的抓捕動作，而妹妹則攻擊了這名警察。

另外一起打架事件發生在4月24日的午餐時間，視頻顯示，馬丁路德金高中（ Martin Luther King High School）兩名學生打鬥十分暴力，學校已對這兩名學生紀律處分。官員們指出，這起事件已被河濱警方記錄在案。

家長們表示，此類鬥毆事件在河濱區校園內越來越普遍，父母對此十分擔憂。校區4月27日舉行公開會議解決這個問題，家長和社區成員出席會議。

一些家長表示，這個學區的學校幾乎每周都會爆發大規模打鬥，他們擔心孩子的安全。馬丁路德金高中的一位家長指出，希望孩子在學校時能感到安全，而不是不想去學校，校方有很多措施需要落實，孩子在這裡才會感到安心[ 。另一位家長表示，他很擔心在校就讀的女兒，並考慮讓孩子換學區。

對於接連發生的校園鬥毆事件，河濱聯合學區回應，根據加州教育法已迅速、適當地處理了違紀問題。由於學生隱私，無法提供有關學生和紀律處分的詳細信息，但確實已採取行動。學區指出，「學生和教職工的安全是重中之重，我們每天都與應急響應合作夥伴合作，確保堅持這一優先事項，並迅速與家長溝通。」

學校接連發生暴力事件，一些家長考慮讓孩子轉學。（KTLA5）
學校接連發生暴力事件，一些家長考慮讓孩子轉學。（KTLA5）
河濱學區高中校園接連發生大規模鬥毆事件。（KTLA5）
河濱學區高中校園接連發生大規模鬥毆事件。（KTLA5）

學區 警察 加州

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