加州參議會需要亞裔代表 饒影凡財經背景雙語優勢

加州參議會需要亞裔代表，饒影凡義不容辭參選。（記者丁曙／攝影）

加州參議員 候選人饒影凡（Yvonne Yiu）26日接受本報專訪指出，新劃分的州參議員第25選區，包括八個最具代表性的亞裔 城市，這樣一個選區很需要一位亞裔代表，所以她站出來競選，希望加強社區安全、開發可負擔住房、輔導心理健康、提升民眾教育、履行歷史使命。

影音來源：記者／丁曙

饒影凡表示，她希望憑藉個人的財務背景和雙語能力，服務好該選區的民眾。她來自蒙特利公園市，經歷過年初的大規模槍擊案，痛定思痛，政見主打安全社區嚴格控管槍枝；作為有企管、投資及金融經驗的專家，她著重於發展經濟，開發可負擔住房和創造工作機會；重視精神健康和醫療保健，以及將優良教育普及給社區民眾。

饒影凡解釋，在全力投入的2022年加州主計長選舉結束後，她本想好好休息一段時間。但加州參議會高層找到她，動員她競選加州第25選區參議員。因為在2020年選區重劃後，加州參議員25選區一下子劃入了巴沙迪那（Pasadena）、南巴沙迪那（South Pasadena）、聖瑪利諾（San Marino）、阿罕布拉（Alhambra）、蒙特利公園（Monterey Park）、聖蓋博（San Gabriel）、羅斯密（Rosemead）、天普市（Temple City）、亞凱迪亞（Arcadia）八個亞裔社區，成為加州亞裔人口最多的州參議員選區。但是，該選區沒有亞裔代表。

饒影凡指出，加州州議會有40位參議員，現在只有兩位亞裔。但是，其中一人明年改選國會眾議員，另一位也要換跑道，州參議會將沒有亞裔代表。民主黨高層鼓勵她，「你選過加州主計長，有全州性選舉經驗，知名度高，機會好，不失時機，不能放棄，一定要出來選。」

為此，饒影凡首先詢問了幾位也可能出馬競選的資深政客，例如，伍國慶（Mike Eng）、梁僑漢（Hans Liang）等人，但他們皆表示不選。因此，她經過深思熟慮，決心代表亞太裔社區再次投入選戰。

饒影凡評選情，這場選舉大約需要400萬元經費，她打算對外籌款100萬元，自掏腰包300萬元。經過去年的主計長選舉，她已經積累了一定的人氣和知名度，同沙加緬度的政治圈也比較熟悉了。而且，她的政治立場中立，熟悉商業和經濟，同工會方面也是好友。她的政見和能力，有利於發展經濟，創造工作機會和增加收入，對所有人都好。如果經濟上不去，員工就可能被裁員或減薪。

另一方面，已經表態角逐該選區參議員的其他兩位候選人，一位是西裔女性市議員，另一位是白人男性前小城市長，知名度不大，實力不如去年競選主計長的對手們那麼強。