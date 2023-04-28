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加州參議會需要亞裔代表 饒影凡財經背景雙語優勢

記者丁曙／亞凱迪亞即時報導
加州參議會需要亞裔代表，饒影凡義不容辭參選。（記者丁曙／攝影）
加州參議會需要亞裔代表，饒影凡義不容辭參選。（記者丁曙／攝影）

加州參議員候選人饒影凡（Yvonne Yiu）26日接受本報專訪指出，新劃分的州參議員第25選區，包括八個最具代表性的亞裔城市，這樣一個選區很需要一位亞裔代表，所以她站出來競選，希望加強社區安全、開發可負擔住房、輔導心理健康、提升民眾教育、履行歷史使命。

影音來源：記者／丁曙

饒影凡表示，她希望憑藉個人的財務背景和雙語能力，服務好該選區的民眾。她來自蒙特利公園市，經歷過年初的大規模槍擊案，痛定思痛，政見主打安全社區嚴格控管槍枝；作為有企管、投資及金融經驗的專家，她著重於發展經濟，開發可負擔住房和創造工作機會；重視精神健康和醫療保健，以及將優良教育普及給社區民眾。

饒影凡解釋，在全力投入的2022年加州主計長選舉結束後，她本想好好休息一段時間。但加州參議會高層找到她，動員她競選加州第25選區參議員。因為在2020年選區重劃後，加州參議員25選區一下子劃入了巴沙迪那（Pasadena）、南巴沙迪那（South Pasadena）、聖瑪利諾（San Marino）、阿罕布拉（Alhambra）、蒙特利公園（Monterey Park）、聖蓋博（San Gabriel）、羅斯密（Rosemead）、天普市（Temple City）、亞凱迪亞（Arcadia）八個亞裔社區，成為加州亞裔人口最多的州參議員選區。但是，該選區沒有亞裔代表。

饒影凡指出，加州州議會有40位參議員，現在只有兩位亞裔。但是，其中一人明年改選國會眾議員，另一位也要換跑道，州參議會將沒有亞裔代表。民主黨高層鼓勵她，「你選過加州主計長，有全州性選舉經驗，知名度高，機會好，不失時機，不能放棄，一定要出來選。」

為此，饒影凡首先詢問了幾位也可能出馬競選的資深政客，例如，伍國慶（Mike Eng）、梁僑漢（Hans Liang）等人，但他們皆表示不選。因此，她經過深思熟慮，決心代表亞太裔社區再次投入選戰。

饒影凡評選情，這場選舉大約需要400萬元經費，她打算對外籌款100萬元，自掏腰包300萬元。經過去年的主計長選舉，她已經積累了一定的人氣和知名度，同沙加緬度的政治圈也比較熟悉了。而且，她的政治立場中立，熟悉商業和經濟，同工會方面也是好友。她的政見和能力，有利於發展經濟，創造工作機會和增加收入，對所有人都好。如果經濟上不去，員工就可能被裁員或減薪。

另一方面，已經表態角逐該選區參議員的其他兩位候選人，一位是西裔女性市議員，另一位是白人男性前小城市長，知名度不大，實力不如去年競選主計長的對手們那麼強。

饒影凡最後強調，在這個亞裔選區，自己還有一項優勢，就是會講流利的普通話和廣東話，可以同很多華裔選民直接溝通，第一時間聽到選民的心聲。例如，今年初蒙市舞蹈社的槍擊案善後處理暴露了一個問題，受害人和家庭成員大多是第一代華人移民，以講普通話或廣東話為主，而政府官員和警消人員都講英文，無法直接交流。「如果我當選，可以直接同他們溝通，即時傾聽民眾心聲，減少中轉環節，提供有效幫助。」

亞裔社區需要代表，饒影凡具財經背景雙語優勢。（記者丁曙／攝影）
亞裔社區需要代表，饒影凡具財經背景雙語優勢。（記者丁曙／攝影）

加州 亞裔 參議員

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