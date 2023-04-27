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歌星王嘉爾來南加 去了這家中餐廳用餐

記者王若然／洛杉磯即時報導
王嘉爾日前被拍到在鑽石吧原味店用餐。（讀者提供）
王嘉爾日前被拍到在鑽石吧原味店用餐。（讀者提供）

南韓出道的中國歌手王嘉爾（Jackson Wang）近期在南加州活動頻繁，不僅剛參加了科奇拉音樂節（Coachella Valley Music and Arts Festival），目前還在洛杉磯地區巡演，給歌迷帶來精彩舞台。其實，這位巨星日常表現得十分親民，近期他就被目睹在鑽石吧（Diamond Bar）的原味店用餐，引來不少歌迷尖叫。

根據讀者爆料，王嘉爾25日白天與友人一起在鑽石吧的原味店用餐。這名讀者稱，王嘉爾與兩三名朋友在吃飯，吃了大概有兩個小時左右，當時餐廳內人很多，有不少顧客和員工都認出了他。

從讀者提供的圖片中可以看到，王嘉爾沒有化妝是純素顏，頭髮打理得也很隨意。太陽鏡搭在頭上。他身著黑色短袖，條紋睡褲，腳踩橙色LV拖鞋，與同桌朋友隨意地聊著天。當被問及王嘉爾當天點了什麼菜時，這名讀者稱因涉及隱私，不便透露。而從其他網路的圖片上，可以看到王嘉爾手拿一大杯凍檸茶，喝得很開心。

這位讀者表示，雖然被很多粉絲認出，但很多人都不好意思上前要求合照，只是低調地拍著照片和視頻。而王嘉爾對民眾盯著他看似乎很習慣，絲毫不介意。有其他現場網友爆料，王嘉爾用過的杯子和紙巾都被粉絲打包帶走了。

用完餐後，王嘉爾與其他友人一起上了一輛銀色卡梅瑞（Camry）轎車離開。網友評論，歌星連坐的車都那麼低調。

除了去過原味店，王嘉爾在洛杉磯期間還曾被目睹去過羅蘭岡（Rowland Heights）「香天下」火鍋店，羅斯密（Rosemead）中越融合菜Golden Delight，韓國城Sunnongdan等。

王嘉爾26日在洛杉磯Shrine Expo Hall舉辦演唱會，接下來28日於舊金山舉辦演唱會，之後前往加拿大溫哥華舉辦演唱會，再返回芝加哥等地舉辦演唱會。此次在洛杉磯開演唱會是其北美巡演的第一站。

王嘉爾是香港人，在韓國GOT7男團出道，人氣在韓國和中國都很高。此次他獲邀登上美國年度音樂盛事：科切拉音樂節，是首位登上該音樂節的中國人。

王嘉爾日前被拍到在鑽石吧原味店用餐。（讀者提供）
王嘉爾日前被拍到在鑽石吧原味店用餐。（讀者提供）
用餐後與友人一起離開。（讀者提供）
用餐後與友人一起離開。（讀者提供）
用餐後與友人一起離開。（讀者提供）
用餐後與友人一起離開。（讀者提供）

洛杉磯 鑽石吧 加州

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