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亞太裔傳統月音樂會　華人牽頭各族裔將同台獻藝

記者楊青╱洛杉磯即時報導
美國梅拉諾文化演藝執行總監、越劇名家索菲（左）、中國風藝術協會運營主任邢軼（右二）與各國藝術家在一起。（記者楊青/攝影）
美國梅拉諾文化演藝執行總監、越劇名家索菲（左）、中國風藝術協會運營主任邢軼（右二）與各國藝術家在一起。（記者楊青/攝影）

慶祝一年一度亞太傳統月，由美國梅拉諾文化演藝（Merano Cultural Performances ）與中國風藝術協會( Sino US Performing Arts Organization ) 聯手主辦的「藝匯東西：亞太裔傳統月音樂會（ EAST MEETS WEST AAPI Heritage Month Concert ）」進入最後彩排，並將於5月20日晚7時假羅斯密劇場（Rosemead Auditorium）公演，本次音樂會華、韓、日、印以及太平洋島藝術家同台共演，盛況可期。

美國梅拉諾文化演藝執行總監、越劇名家索菲21日在聖蓋博喜來登酒店舉辦的新聞發佈會上表示，用音樂慶祝傳統，讓旋律凝聚社區是主辦單位的共同願望，「藝匯東西」意喻東方文化藝術在美國生根發芽，同時吸收本土特色，彼此交融，用亞裔的旋律唱響社區，希望藉助音樂會，讓亞太裔民眾更了解本族群豐富燦爛的文化，通過音樂助力美國多元文化的發展與跨族裔的溝通與理解，讓藝術互通，讓文明共鑑。

從1992年開始的亞太傳統月，今年5月進入第31年。出席當天新聞發佈會的中國駐洛杉磯總領事館文化領事柴贇致詞表示，中華國樂團和日、韓、印度、太平洋島裔的藝術家將在音樂會上匯聚一堂，讓人們感受到亞太裔豐富多彩的音樂文化魅力。這些民族文化藝術，是文明世代相傳的載體，也是民族身份認同的符號，不僅是年輕人更好地認識和傳承民族文化的平台，也是美國社會近距離接觸亞太裔文化的窗口。他特別感謝主辦單位的奉獻和藝術家們的表演，共同慶祝和紀念亞太裔傳統文化。

5月20日的演出將由美國中華國樂團擔綱演奏現代經典流行音樂作品，美國中華國樂團音樂總監、中國國家一級指揮謝軍執棒；Kim Eung Hwa & Korean Dance Academy將精彩呈現激昂歡快的韓國杖鼓及圓鼓，日裔演奏家Yu Ooka與Dave Iwataki演奏三味線與鍵盤融合的傳統和樂及宮崎駿電影音樂精選，印度裔表演家Robin Sukhadia與Rajib Karmakar演奏印度及寶萊塢文化中最具代表性的塔布拉鼓與錫塔琴合奏，Braddah Noel和Uncle Jack則將用尤克里里呈現原汁原味的夏威夷風情。

本次演出得到眾多僑團的支持，聖蓋博市議員丁言喻、西柯汶那市議員吳桐淮、蒙特利公園市前市議員林達堅等多位民選官員，以及美國南加州華人社團聯合會、美國華人聯合總會、美中工商聯合總會、大西北總商會、浙江總商會、加州中華工商婦女企業管理協會等負責人出席發佈會。

音樂會詳情可上網https://www.brownpapertickets.com/event/5786513或[email protected]電郵諮詢。

聖蓋博市議員丁言喻（中）向演出單位頒獎表達感謝。（記者楊青/攝影）
聖蓋博市議員丁言喻（中）向演出單位頒獎表達感謝。（記者楊青/攝影）
慶祝一年一度亞太傳統月，由美國梅拉諾文化演藝與中國風藝術協會手主辦的「藝匯東西：...
慶祝一年一度亞太傳統月，由美國梅拉諾文化演藝與中國風藝術協會手主辦的「藝匯東西：亞太裔傳統月音樂會進入最後彩排。（記者楊青/攝影）
美國梅拉諾文化演藝執行總監、越劇名家索菲介紹音樂會籌備情況。（記者楊青/攝影）
美國梅拉諾文化演藝執行總監、越劇名家索菲介紹音樂會籌備情況。（記者楊青/攝影）

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