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影/三匪持AK-47驚現洛城西好萊塢 路人嚇壞

記者子為/西好萊塢即時報導
在洛杉磯西好萊塢地區，三名疑似手持AK-47衝鋒槍的嫌疑犯用武器威脅多人。（WEHOville）
在洛杉磯西好萊塢地區，三名疑似手持AK-47衝鋒槍的嫌疑犯用武器威脅多人。（WEHOville）

4月25日晚，洛杉磯的西好萊塢（West Hollywood，俗稱WeHo）地區，三名疑似手持AK-47衝鋒槍的嫌疑犯用武器威脅多人，所幸無人傷亡，洛杉磯縣警局（Los Angeles County Sheriff’s Department）目前仍在調查案件。

影音素材來源：KTLA、WEHOville、Walkwithme/記者子為後製

根據洛杉磯縣警局的調查，4月25日晚9時30分左右，在聖塔蒙尼卡大道（ Santa Monica Boulevard）和奧蘭德街（Orland Avenue）交界處附近，三名武裝的嫌疑人持槍接近一名潛在的受害者，該受害者最終逃跑了，另一名被槍指的潛在受害者也成功逃跑。嫌犯並未帶走任何人，也無人受傷。

警員Brandon Zeff指出，「目前為止，我們推測嫌犯攜帶的一種武器可能是AK-47衝鋒槍，但還不能確定，調查仍在進行中」。警方尚未獲得關於嫌疑人的詳細信息。

案件發生的過程被該社區的商家WEHOville的監控錄像記錄。WEHOville 的經營者Larry Block表示，這起事件看起來很可怕，但如今並不罕見。

Block說，「這事件讓我的公司和員工們的安全受到威脅，我不得不將槍擊培訓加入公司的日程安排中，未來遇到類似危險時能有所防備。」

西好萊塢居民 Alan Strasberg對KTLA表示，在社區內看見AK-47衝鋒槍是公共安全的隱患，他無法接受在自己信賴的社區裡看見致命武器。

西好萊塢地區以開放包容的同性戀文化出名，目前尚不知該起案件是否和仇恨犯罪相關。

洛杉磯 好萊塢 槍擊

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