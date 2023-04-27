南加這城市黑熊出沒 威脅公共安全…促漁獵局採取措施

西拉瑪德瑞市議會通過決議案，稱黑熊對城市公共安全構成威脅。（記者丁曙／攝影）

洛杉磯縣西拉瑪德瑞（Sierra Madre）市議會25日（本周二）通過一項決議，宣布「黑熊城市化」（urbanized bears）對公共安全構成威脅，批評加州 漁獵局（Department of Fish and Wildlife）等主管單位管理不善，要求立即採取措施，解除對社區公共安全構成的威脅。

市議會決議案指出，西拉瑪德瑞市毗鄰聖蓋博 山，管轄範圍包括安吉利斯國家森林、聖蓋博山國家紀念碑和聖蓋博荒野；自 1878 年以來，加州漁獵局等單位監督野生動物的管理。但是，加州漁獵委員會主席於 1933 年將黑熊進口到南加州，破壞了聖蓋博山脈及周邊地區的固有生態系統。西拉瑪德瑞市已真誠地遵守加州漁獵局的指導，創建和維護最佳實踐，以防止黑熊城市化對公共安全構成威脅，包括宣傳「與熊共生」運動（Living with Bears），為居民舉辦許多研討會，制定了 城市野生動物管理計劃，通過禁止餵養野生動物的地方法令，張貼信息標牌，並制定了在全市範圍內分發防熊固體垃圾桶的計劃等。

西拉瑪德瑞市的居民積極響應，去除對野生動物的引誘物，積極且富有同情心地盡一切努力阻止熊進入城市。儘管社區做出重大努力，但市警察局 2021 年響應了106 起與熊有關的服務電話，包括 6 起熊闖入建築物或汽車 的事件；隨後在 2022 年又響應了130 起服務電話，包括 17 起熊闖入建築物或汽車，以及小學或中學的建築物或汽車以及幾起事件；擁有 1萬1000 人口的西拉瑪德瑞市，在六年內發生了四次熊與人的衝突，其中三起導致人員嚴重受傷。

因此，西拉瑪德瑞市議會2023年4月25日批准通過如下決議：第一：黑熊的衝突、栖息和覓食活動，在城市和鄰近機構的擴散，對公共安全構成威脅。第二，城市要求加州漁獵局立即採取一切必要行動，消除對公共安全的威脅。第三，該市要求加州魚類和遊戲委員會（Fish and Game Commission）在下一次定期會議上將此項目列入議程，以便為市政府官員提供解決該問題的機會。

西拉瑪德瑞市長加西亞（Edward Garcia）說：「讓我們看看目前的政策（關於熊的管理），這些政策往往是全州性的，而不是區域性的。公共安全是最重要的。」

副市長Kelly Kriebs 表示，「我們希望找到比目前更好的解決方案。這是對各機構的警示，要求注意這個問題的嚴重性。」