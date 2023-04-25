加州面積有夠大 百餘年來鬧分家220次

富商德雷珀2014年構思的六個加州，最特別的是加州北部與奧勒岡南部重劃成傑佛遜州。（取自Six Californias網站）

加利福尼亞（California），自從被西班牙人發現後，經歷過墨西哥統治，最後成為美國的加州 ，美國治下的173年間，大概有220次企圖分割California的計畫，最近的一次發生在2018年，未來應該還會有，但是這些分裂州土的圖謀最後為何都告失敗，原因有二：

第一，美國憲法規定，任何一州都不能在轄內成立另一州，兩個州也不能合併為一州，除非經過州議會與國會的同意。因此洛杉磯 時報的專欄直言，雖然有些人確實能夠糊弄過加州議員，但是在國會這關必死無疑。前一次能夠闖進國會的提案已是1859年，最後因為內戰無疾而終，之後的提案連加州參議會都過不了。

第二，現實層面的不允許。在加州剛成立的時候，還有可能利用各方立分裂加州，但是時到今日，如果加州真的一分為三，甚至一分為六，試問每個「加州」要負擔多少債務，又有多少專業人員需要重考執照，更別提每個人都需要的駕照，誰真的七老八十還想重考？另外，每家企業都要重新申請執照，更不可能坐視提案過關。

一分六、一分三都失敗

以2018年的案例來說，矽谷風險投資達人德雷珀（Tim Draper）提案將加州一分為三，最後加州最高法院在投票日前一天硬生生斷了他的念想，以公投提案顯有問題、恐將引發大禍，勒令正式選票拿掉德雷珀的提案。德雷珀先生這已經不是第一次了，多年來他花了500萬元說服加州人應該分割加州，只是最早的一分為六吃了敗仗，一分為三還被最高法院在最後一刻殺得片甲不留。

但是就算現在的加州還能維持一統，但是內部矛盾只有越深，沒有最深。農業縣份討厭工業縣份，乾旱地區忌羨水源充沛的地方，鄉下地方不喜歡大都會的喧鬧汙染，窮縣想要富縣多掏點錢，而沙加緬度距離大家都很遠，送了議員到州府後，沒人知道他們有沒有認真捍衛鄉里。因此，要求分割加州的聲音一直都在，只是或大或小罷了。

翻開加州歷史，剛成為美國一州的三年後，州議員Jefferson Hunt在成功分割洛杉磯縣，憑空創造了幅員遼闊的聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）後，進一步想分裂加州，變成Shasta、Colorado與California三塊，最後在參議會遭到否決，因為議會擔心南方會成蓄奴天堂。

南北戰爭時期即釀分割

內戰期間，洛杉磯市長Damien Marchesseault確實也想讓南加 州加入美利堅邦聯（Confederate States of America），而當時的熱門口號正是，南加與北加的結合違反天理。戰前的1859年，州議會通過以聖路易奧比斯波（San Luis Obispo）為界劃分南北加州，送到國會後卻因內戰而擱置，至今仍有人宣稱該案有效，國會應該拿出來重新討論。

內戰之後的百餘年間，分裂加州的聲浪起起伏伏，聲勢最大是1992年，共和黨籍議員Stan Statham發動公投，再度要將加州一分為三，最後雖然在1994年底失敗，但他的行動卻激發了風投達人德雷珀的意志，不惜耗費巨資也要將加州一分為六。

傑弗遜州一度獨立成功

除了一般人能夠想像的北加、中加、西加、南加，德雷珀的創新在於矽谷另成一州，並且承襲傑弗遜州運動（Jefferson statehood movement），要將最北的幾縣與奧勒岡南部合為一州，成立傑弗遜州。雖然傑弗遜州在法理上從未成真，但早在1941年秋季，該州真的曾經獨立過，男子組成民兵守衛州界，並且真的選出州長。不過當州長在12月4日就任後，過了3天就爆發珍珠港事變，這個「傑弗遜州」就跟1859年的提案一樣無疾而終。