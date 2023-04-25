我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世說新聞╱亞翁被白男辱罵+打斷肋骨 維權竟沒用？

疫情仍恐急速變化 專家:每周全國約10萬人染新冠

加州面積有夠大 百餘年來鬧分家220次

編譯胡立宗／即時報導
富商德雷珀2014年構思的六個加州，最特別的是加州北部與奧勒岡南部重劃成傑佛遜州。（取自Six Californias網站）
富商德雷珀2014年構思的六個加州，最特別的是加州北部與奧勒岡南部重劃成傑佛遜州。（取自Six Californias網站）

加利福尼亞（California），自從被西班牙人發現後，經歷過墨西哥統治，最後成為美國的加州，美國治下的173年間，大概有220次企圖分割California的計畫，最近的一次發生在2018年，未來應該還會有，但是這些分裂州土的圖謀最後為何都告失敗，原因有二：

第一，美國憲法規定，任何一州都不能在轄內成立另一州，兩個州也不能合併為一州，除非經過州議會與國會的同意。因此洛杉磯時報的專欄直言，雖然有些人確實能夠糊弄過加州議員，但是在國會這關必死無疑。前一次能夠闖進國會的提案已是1859年，最後因為內戰無疾而終，之後的提案連加州參議會都過不了。

第二，現實層面的不允許。在加州剛成立的時候，還有可能利用各方立分裂加州，但是時到今日，如果加州真的一分為三，甚至一分為六，試問每個「加州」要負擔多少債務，又有多少專業人員需要重考執照，更別提每個人都需要的駕照，誰真的七老八十還想重考？另外，每家企業都要重新申請執照，更不可能坐視提案過關。

一分六、一分三都失敗

以2018年的案例來說，矽谷風險投資達人德雷珀（Tim Draper）提案將加州一分為三，最後加州最高法院在投票日前一天硬生生斷了他的念想，以公投提案顯有問題、恐將引發大禍，勒令正式選票拿掉德雷珀的提案。德雷珀先生這已經不是第一次了，多年來他花了500萬元說服加州人應該分割加州，只是最早的一分為六吃了敗仗，一分為三還被最高法院在最後一刻殺得片甲不留。

但是就算現在的加州還能維持一統，但是內部矛盾只有越深，沒有最深。農業縣份討厭工業縣份，乾旱地區忌羨水源充沛的地方，鄉下地方不喜歡大都會的喧鬧汙染，窮縣想要富縣多掏點錢，而沙加緬度距離大家都很遠，送了議員到州府後，沒人知道他們有沒有認真捍衛鄉里。因此，要求分割加州的聲音一直都在，只是或大或小罷了。

翻開加州歷史，剛成為美國一州的三年後，州議員Jefferson Hunt在成功分割洛杉磯縣，憑空創造了幅員遼闊的聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）後，進一步想分裂加州，變成Shasta、Colorado與California三塊，最後在參議會遭到否決，因為議會擔心南方會成蓄奴天堂。

南北戰爭時期即釀分割

內戰期間，洛杉磯市長Damien Marchesseault確實也想讓南加州加入美利堅邦聯（Confederate States of America），而當時的熱門口號正是，南加與北加的結合違反天理。戰前的1859年，州議會通過以聖路易奧比斯波（San Luis Obispo）為界劃分南北加州，送到國會後卻因內戰而擱置，至今仍有人宣稱該案有效，國會應該拿出來重新討論。

內戰之後的百餘年間，分裂加州的聲浪起起伏伏，聲勢最大是1992年，共和黨籍議員Stan Statham發動公投，再度要將加州一分為三，最後雖然在1994年底失敗，但他的行動卻激發了風投達人德雷珀的意志，不惜耗費巨資也要將加州一分為六。

傑弗遜州一度獨立成功

除了一般人能夠想像的北加、中加、西加、南加，德雷珀的創新在於矽谷另成一州，並且承襲傑弗遜州運動（Jefferson statehood movement），要將最北的幾縣與奧勒岡南部合為一州，成立傑弗遜州。雖然傑弗遜州在法理上從未成真，但早在1941年秋季，該州真的曾經獨立過，男子組成民兵守衛州界，並且真的選出州長。不過當州長在12月4日就任後，過了3天就爆發珍珠港事變，這個「傑弗遜州」就跟1859年的提案一樣無疾而終。

加州 南加 洛杉磯

上一則

亞裔女被多年男同居人殺害 南加又見男殺女再自殺

下一則

世界晚報╱普亭密友公司員工脫衣搜身 只為防止偷竊

延伸閱讀

劉亦菲神仙姐姐同款鞋 加州好市多有賣…才20多元

劉亦菲神仙姐姐同款鞋 加州好市多有賣…才20多元
加州房市回暖 南加華人區尚需加價搶房

加州房市回暖 南加華人區尚需加價搶房
確保每位人民的加州夢 副州長康伊蓮宣布競選下屆州長

確保每位人民的加州夢 副州長康伊蓮宣布競選下屆州長
參院將表決蘇維思勞工部長提名 范士丹缺席添變數

參院將表決蘇維思勞工部長提名 范士丹缺席添變數
加州眾議員方樹強推動 嚴管槍枝3法案 檢察長力挺

加州眾議員方樹強推動 嚴管槍枝3法案 檢察長力挺
副州長康伊蓮宣布競選紐森遺缺 若勝出將成加州首位女州長

副州長康伊蓮宣布競選紐森遺缺 若勝出將成加州首位女州長

熱門新聞

案發地點。（圖片來源：受訪人提供）

2華女買萬元限量包 上車就被搶 搶匪得手還歡呼

2023-04-23 16:20
加州2023最危險城市，內陸聖伯納汀諾市上榜。（SBPD）

2023年加州這個城市最危險 南加聖市也上榜

2023-04-23 18:11
一名遊民在瓦倫西亞購物中心入口前拒絕離開，視頻顯示他在警察開槍前試圖靠近襲擊。(LASD)

揚言要殺了所有來這裡的人 遭洛警射殺 視頻全錄

2023-04-19 21:41
案發地為居民區，馬路兩邊均為獨棟屋。（谷歌地圖）

洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔

2023-04-24 13:56
美飛中，從香港轉機的航班，曾是回國熱選，近來機票漲價很多。（受訪者提供）

美飛中轉機 一不注意被拒載 貪便宜前做好功課

2023-04-18 02:20
參與安排中美公民假結婚拿綠卡的華女王秀蘭（Wang ‘Cindy’ Xiulan）17日被判刑24個月緩刑。（Pexels）

洛縣華女安排假結婚拿綠卡 被判緩刑24個月

2023-04-18 13:59

超人氣

更多 >
女性私密處照發300人群組 中國大學「馬院」院長被拔官

女性私密處照發300人群組 中國大學「馬院」院長被拔官
4月29日起 中國入境再放寬…登機不再查新冠檢測證明

4月29日起 中國入境再放寬…登機不再查新冠檢測證明
要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院

要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院
台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣
明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？

明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？