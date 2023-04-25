洛縣情侶虐待謀殺十歲兒，判終身監禁不得假釋。（示意圖，Unsplash.com）

在陪審團一致裁定虐待和謀殺控罪成立之後，洛杉磯高等法院法官25日判決，五年前導致一名十歲男孩死亡的蘭卡斯特一名女子，和她的男友終身監禁不得假釋。

33 歲的巴倫 (Heather Maxine Barron)和37 歲的萊瓦 (Kareem Ernesto Leiva)今年3月7日被裁定一級謀殺和對未成年兒童採用酷刑罪名成立。高等法院法官Sam Ohta在25日的量刑中表示，兩人對時年十歲的Anthony Avalos在2018年6月21日的悲慘死亡負有責任。

被告Barron和Leiva在當天的量刑庭都沒有發言，但兩人律師告訴法官，他們計劃對定罪提出上訴。

法官在判決中表示，這對男女朋友的忽視，導致受傷的安東尼在相當長的時間內嚴重脫水，而此前，受害人身上有多處瘀傷、割傷和燒傷痕跡，表明兩人曾對受害人使用極端酷刑。

本案證人在庭審過程中作證表示，她曾目睹受害人母親的男友萊瓦反覆將受害人丟到臥室地板上，而且受害人的母親巴倫也加入男友的行為，一起虐待自己的兒子。十歲的受害人無法保護自己，免受兩個成人憤怒的傷害。

被告巴倫的妹妹Crystal Diuguid在25日的量刑發言時，質疑她的姊姊怎麼能眼看男友傷害自己的親生孩子，「這兩個是怪物，應該關在籠子裡」。

受害人的父親Victor Avalos在審判期間作證表示，兒子大約六、七個月大時就被前妻帶走，他後來搬回墨西哥 ，多年來只能通過視頻見到兒子，次數很少。

本案檢察官 Hatami告訴法官，離開受害人的父親後，被告巴倫八年內生了七個孩子，她「想要他們是為了錢」，通過生孩子收取政府福利。

檢察官在宣判後表示，他有信心任何辯方提出的上訴將被駁回，但擔心加州 的立法者更改法律，導致兩人的刑期縮短或獲得假釋。