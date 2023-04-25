遊民揮斧頭街頭遊蕩 洛市高地公園居民擔驚受怕

該男子經常揮舞著斧頭在社區遊蕩。（KTLA）

在洛杉磯 市高地公園（Highland Park）的一個社區內，一名住在附近遊民 營地的男子時常揮舞著斧頭在街上游蕩，作出一系列擾民的舉動，破壞了他們社區的安寧，也讓附近居民十分擔憂自身的安全。

這名男子拿著斧頭，試圖砍倒其中一戶人家前院的一棵樹。 據房主說，這名男子還有一套架子鼓，他有時會在半夜不停地打鼓用來製造噪音。房主特雷西（Tracy）說，「作為女性，我很擔心穿過我的社區，因為我不知道他會有什麼樣的心情，而且我知道他有武器。」

特雷西還表示，她一直擔心家人的安全，曾多次撥打市政府311熱線，但都沒有得到任何幫助。

代表該社區的議員 Eunisses Hernandez 對此發表聲明，部分內容如下：「我們希望確保社區中的每個人，無論是有房和無房的，都能在社區感到安全和有保障，而令人沮喪的現實是，在可滿足當前需求的住房、服務和資源方面存在巨大差距。我們的辦公室將重新訪問這個特定站點，以評估情況並與選民建立聯繫。」

特雷西並不是唯一遭受困擾的人，鄰居們說，這個遊民營地大約在一年前形成，此後多次清理卻無果。一位名叫琳達的鄰居說，「遊民營地已經清理過兩次，然後就變成了這個樣子。」每次清理之後，這名男子都會重新回來，並繼續讓該地區的鄰居擔心他們的安全。

另一位房主是單親母親，她說她不允許兒子到外面玩，因為她擔心這個男人藏有武器。這名房主說，「他在街上走來走去，大聲說髒話，他確實有多種武器，比如錘子、大砍刀之類的東西。 所以，這是一個安全問題。」

這位單親母親說，洛杉磯警察 局的警官已經和這名男子談過話，但沒有採取更多行動。 她說，她希望市長貝斯(Karen Bass)解決遊民問題的倡議時，能夠考慮到這些類型的營地。

她補充道，「我們的市長，我們的市議會，人們需要參與進來，而不是看到它正在降低我們作為房主的價值觀，使得遊民數量更多。 所以住在這裡，我希望看到改變」。