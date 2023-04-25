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洛居民竊取監獄囚犯身份騙取失業救濟金 面臨重判

洛杉磯訊
13名團伙均認罪，他們利用監獄囚犯的身份騙取失業救濟金。（Getty Images)
13名團伙均認罪，他們利用監獄囚犯的身份騙取失業救濟金。（Getty Images)

美國司法部4月24日宣布，一名來自洛杉磯的女性承認一項銀行欺詐罪，她參與陰謀犯罪，利用監獄囚犯的身份騙取失業救濟金。

官員說，24 歲的Mykara Destiny Robinson是第 13 名，也是最後一名與此案有關的被告。該案其他12名被告均來自加州，包括棕櫚谷（Palmdale）、Lynwood、南洛杉磯和尤卡帕（Yucaipa）等地區。

該詐騙組織創建了大約 151 個虛假的加州就業發展局（EDD）賬戶，並收集了大約 99萬3181 元的失業資金。來自科洛那（Corona）38歲的Natalie Le Demola，和來自洛杉磯33歲的Carleisha Neosha Plummer ，是該案的主要被告。

根據起訴書，這兩名同謀和其他人獲取他人的個人身份信息 (PII)，例如姓名、出生日期和社會安全號碼，而身份盜用受害者並沒有資格獲得失業救濟金福利，因為他們處於監禁狀態。然而，同謀的成員用這些信息向 EDD 提交虛假的在線申請，以獲得失業救濟金。一旦申請獲得批准並寄出 EDD 資助的借記卡，被告就會從南加州的 ATM 機上取款。

官員們宣布，在 7 月 10 日的量刑聽證會之前，Demola對她參與的案件認罪，將因銀行欺詐罪面臨最高 30 年的聯邦監獄監禁，並因嚴重的身份盜竊指控再被判兩年監禁。Plummer 也於4月17日承認她參與該計劃，在7月10日的量刑聽證會很可能面臨長達 32 年的聯邦監禁。

當局表示，該案大多數被告將面臨在聯邦監獄最高 30 年的法定刑期。接受認罪協議的Robinson告訴調查人員，這個陰謀始於 2020 年 6 月，她在兩個月後加入。她告訴當局，她和其他同案被告冒充監獄囚犯的身份，從洛杉磯縣和南加其他地方的美國銀行自動取款機取款。Robinson的宣判日期定在 7 月 3 日，她將面臨在聯邦監獄服刑 30 年的法定最高刑期。

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