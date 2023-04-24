洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔

案發地為居民區，馬路兩邊均為獨棟屋。（谷歌地圖）

洛杉磯縣阿罕布拉 市雙屍案，洛縣 法醫辦公室繼23日公布女死者為56歲的葉蘇茜（Susie Lee Yeh，音譯）之後，24日公布男死者為56歲的葉大衛（David Yeh，音譯）。

根據洛縣法醫辦公室公佈的信息，兩人死亡均為4月20日。在法醫處網站上，葉蘇茜被列為華裔 ，David Yeh則被列為亞裔。不過從「Yeh」這個姓氏來看，兩人應該均為華裔。兩人均被安排進一步驗屍。

根據阿罕布拉市警員Micheal Montano，警方在20日接到電話，有一人請警方去一處民宅做住戶安全檢查，因為房主已經失聯很多天。

警方隨後來到North Almansor大街900號街區，該址為杭庭頓路（Huntington Drive）以南，北大西洋（North Atlantic）大道以東的一處民宅。Montano說，房子後門沒有上鎖，沒有強行入內的痕跡。警方在屋內發現了二人的屍體。

根據警方初步研判，這是一起謀殺-自殺案（murder-suicide），男方先殺了女方再自殺。不過警方並未透露現場是否發現兇器、以及悲劇發生的原因。

當局鼓勵有線索的民眾致電阿罕布拉市警局：626-570-5157。