NBA洛杉磯快艇巨星的姊姊 殺人被判終身監禁

左為Candace Townsel，右為Kimesha Williams。（河濱縣警局提供）

美國職籃洛杉磯快艇 （LA Clippers）頭號大將雷納德（Kawhi Leonard）的姐姐Kimesha Williams，因在2019年南加州 一個賭場內，搶劫一名老太太致其死亡，被判無期徒刑，不得假釋。當時夥同其作案的另一名被告，同樣被判無期徒刑，不得假釋。

根據ESPN，2019年8月，南加 州坦密庫拉（Temecula）的大莊家（Pechanga Resort ）賭場度假酒店內，受害人84歲的Afaf Assad與丈夫前去賭博，身上裝有約1000元現金。Kimesha Williams跟著Afaf Assad進入衛生間，並在那裡搶劫，而同夥Candace Townsel則在衛生間外把風。

老太太被搶劫後摔倒在地，留了大量的血。四天後在醫院不治身亡，她頭骨骨裂。當時衛生間內有人目擊到Kimesha Williams和Candace Townsel逃離現場。

Kimesha Williams通過律師否認謀殺指控。

快艇球星雷納德在河濱縣長大，在大學時鋒芒出露，後來成為NBA頂級球星。雷納德的父親Mark，在2008年不幸被謀殺。