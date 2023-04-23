我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前國安顧問、對中鷹派人士波頓4月底訪台

盜竊猖獗 沃爾瑪等零售巨人紛撤點

NBA洛杉磯快艇巨星的姊姊 殺人被判終身監禁

洛杉磯訊
左為Candace Townsel，右為Kimesha Williams。（河濱縣警局提供）
左為Candace Townsel，右為Kimesha Williams。（河濱縣警局提供）

美國職籃洛杉磯快艇（LA Clippers）頭號大將雷納德（Kawhi Leonard）的姐姐Kimesha Williams，因在2019年南加州一個賭場內，搶劫一名老太太致其死亡，被判無期徒刑，不得假釋。當時夥同其作案的另一名被告，同樣被判無期徒刑，不得假釋。

根據ESPN，2019年8月，南加州坦密庫拉（Temecula）的大莊家（Pechanga Resort ）賭場度假酒店內，受害人84歲的Afaf Assad與丈夫前去賭博，身上裝有約1000元現金。Kimesha Williams跟著Afaf Assad進入衛生間，並在那裡搶劫，而同夥Candace Townsel則在衛生間外把風。

老太太被搶劫後摔倒在地，留了大量的血。四天後在醫院不治身亡，她頭骨骨裂。當時衛生間內有人目擊到Kimesha Williams和Candace Townsel逃離現場。

Kimesha Williams通過律師否認謀殺指控。

快艇球星雷納德在河濱縣長大，在大學時鋒芒出露，後來成為NBA頂級球星。雷納德的父親Mark，在2008年不幸被謀殺。

加州 快艇 南加

上一則

阿市雙屍案 疑是華裔夫婦 警初步研判男殺女後自戕

下一則

南加迪士尼樂園大型道具表演時著火 人群迅速疏散

延伸閱讀

NBA／「批評他的人不懂籃球」保羅、杜蘭特齊讚衛斯特布魯克

NBA／「批評他的人不懂籃球」保羅、杜蘭特齊讚衛斯特布魯克
NBA／首節9：35打趴灰熊 湖人追平季後賽「分差最大」紀錄

NBA／首節9：35打趴灰熊 湖人追平季後賽「分差最大」紀錄
NBA／杜蘭特、布克合力61分 太陽輕取快艇季後賽聽牌

NBA／杜蘭特、布克合力61分 太陽輕取快艇季後賽聽牌
NBA／詹姆斯推特「藍勾勾」還在 馬斯克主動幫忙埋單

NBA／詹姆斯推特「藍勾勾」還在 馬斯克主動幫忙埋單
NBA／快艇傳壞消息 雷納德傷勢加劇缺席首輪第3戰

NBA／快艇傳壞消息 雷納德傷勢加劇缺席首輪第3戰
NBA／太陽先發5虎攻110分 扳平快艇

NBA／太陽先發5虎攻110分 扳平快艇

熱門新聞

美飛中，從香港轉機的航班，曾是回國熱選，近來機票漲價很多。（受訪者提供）

美飛中轉機 一不注意被拒載 貪便宜前做好功課

2023-04-18 02:20
一名遊民在瓦倫西亞購物中心入口前拒絕離開，視頻顯示他在警察開槍前試圖靠近襲擊。(LASD)

揚言要殺了所有來這裡的人 遭洛警射殺 視頻全錄

2023-04-19 21:41
Zipair機艙一般座位。（取材自Zipair網頁）

曲線返中 日廉航Zipair舊金山直飛東京票價誘人

2023-04-17 02:20
機場免費USB接口存在隱憂。（洛杉磯縣檢察官辦公室）

機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

2023-04-11 13:54
陳先生等待正式駕照的半年期間，辦理的兩張臨時駕照。（陳先生提供）

沒綠卡更新駕照吃虧大 南加華男竟等半年 還要筆試

2023-04-16 14:04
參與安排中美公民假結婚拿綠卡的華女王秀蘭（Wang ‘Cindy’ Xiulan）17日被判刑24個月緩刑。（Pexels）

洛縣華女安排假結婚拿綠卡 被判緩刑24個月

2023-04-18 13:59

超人氣

更多 >
遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友

遭逼當眾解內衣…「如懿傳」女星脫衣畫面震驚網友
女大生搭公車被捅7刀 嫌：這樣就少了一個毀滅我們國家的中國人

女大生搭公車被捅7刀 嫌：這樣就少了一個毀滅我們國家的中國人
疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲

疑久病厭世…國寶級雕刻家朱銘住家輕生 享壽85歲
眾院台海衝突兵推 中國若攻台 傷亡驚人 日本、關島將遭襲

眾院台海衝突兵推 中國若攻台 傷亡驚人 日本、關島將遭襲
女搭軟臥列車被分配與3男過夜 「5小時不敢躺下」

女搭軟臥列車被分配與3男過夜 「5小時不敢躺下」