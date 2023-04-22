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徐佳青主持中華會館組團訪台授旗儀式

本報記者／洛杉磯即時報導
羅省中華會館組團訪問中華民國台灣授旗儀式。（本報記者/攝影）
羅省中華會館組團訪問中華民國台灣授旗儀式。（本報記者/攝影）

台灣僑務委員會徐佳青委員長於4月21日至24日期間停留洛杉磯，22日下午拜會羅省中華會館，並舉行了中華會館組團訪問中華民國台灣的授旗儀式，之後她特別前往華埠孫中山銅像前鞠躬和致敬；中華會館四大首長、僑務顧問、中華會館成員們以及洛僑中心主任陳敏永在現場迎接。

中華會館主席李金生表示，非常歡迎徐佳青委員長蒞臨中華會館，他祝賀中華民國國運昌隆，也希望徐委員長在洛杉磯停留的幾日裡工作順利。

中華會館在今年將有一個約50人代表團訪問台灣，開展5天旅程，他們將拜訪總統府還有僑委會等地。對此徐佳青委員長表示，再次見到大家感到非常開心，也很期待大家很快能夠來訪台灣。經過了四年時間，希望大家這次能夠到台灣走走看看、品嚐美食，也很開心能夠招待大家。她表示，僑胞要繼續發揚團結傳統，大家聚集在洛杉磯，可以用共同的力量，互相幫助，讓所有的華裔僑胞在努力合作和團結下，讓第二代、三代以及四代的子弟茁壯成長。她補充，很感謝大家支持中華民國，孫中山先生一生都在追求自由和民主的道路上，自己可以和大家在這樣的價值基礎上聚首合作。自己也代表中華民國政府再次歡迎中華會館代表團蒞臨台灣，祝福中華會館所屬的二十七個僑團的運作順利，業務蒸蒸日上。

此次訪問中華會館也是徐佳青委員長繼去年6月以副委員長的名義拜會後，首次以委員長的名義來到中華會館。她提到，中華會館的二十七個僑團一直在為僑界而努力，不僅有中文學校為華語教育做出貢獻，還做了許多社會公益活動，自己期待一代又一代將中華會館的精神延續下去，也期待有更多年輕一輩的僑胞加入，在美國這個主流社會做更多的事情。美國和台灣一樣，都是崇尚自由民主價值的國家，所以希望在追求自由民主的路上，大家可以繼續維持良好合作。

此外，徐佳青委員長特別帶來了台灣的高山茶作為禮物，與中華會館的成員們分享。現場還舉行了中華會館組團訪問中華民國台灣授旗儀式。之後，徐委員長和中華會館成員們移步至華埠孫中山先生銅像前，向這位偉大的先驅鞠躬致敬，並送上鮮花致禮。

眾人在孫中山銅像前合影（本報記者/攝影）
眾人在孫中山銅像前合影（本報記者/攝影）
中華會館熱烈歡迎徐佳青委員長(左四)來訪。（本報記者/攝影）
中華會館熱烈歡迎徐佳青委員長(左四)來訪。（本報記者/攝影）
徐委員長向孫中山銅像前鞠躬和致敬（本報記者/攝影）
徐委員長向孫中山銅像前鞠躬和致敬（本報記者/攝影）
台灣僑務委員會徐佳青委員長拜會中華會館（本報記者/攝影）
台灣僑務委員會徐佳青委員長拜會中華會館（本報記者/攝影）
羅省中華會館主席李金生致詞。（本報記者/攝影）
羅省中華會館主席李金生致詞。（本報記者/攝影）

中華民國 洛杉磯 華埠

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