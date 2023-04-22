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阿罕布拉市驚傳謀殺-自殺案 鄰居說死者是華裔夫婦

記者張宏/洛杉磯即時報導
命案發生地是一個安靜的社區，道路兩旁都是獨立屋。。（記者張宏／攝影）
命案發生地是一個安靜的社區，道路兩旁都是獨立屋。。（記者張宏／攝影）

洛杉磯縣華人聚集城市阿罕布拉（Alhambra）北Almansor街900號街區，20日下午發生一對50歲上下的男女謀殺-自殺案(murder-suicide)。該街區一名華人鄰居表示，他們是夫婦且是華人。目前警方還在調查此案，死者個人信息還要等家屬確認。

阿市警方Micheal Montano表示，有居民要求警方對位於北Almansor街900號街區一處民宅進行檢查，原因是房屋住戶已經好幾天聯繫不上了。20日下午4點30分左右，警方對這處住宅進行了搜查，在室內發現了一男一女兩具屍體，年約50來歲。房屋的後門沒有上鎖，也沒有強行進入的跡象。警方和其他執法機構合作調查初步確認，這是一起疑似謀殺-自殺的案件，初步證據表明該男子先殺死了該女子，然後又自殺。

但是，目前警方沒有提供有關可能死因的信息，也沒有透露現場是否有武器。兩人的關係尚不清楚，死者的身份還要等待親屬確認。警方鼓勵任何了解此案信息的人撥打626-570-5157 聯繫阿罕布拉警察局。

記者22日探訪這一社區，發現這是一個安靜的社區，道路兩旁都是獨立屋。一名華人鄰居在路邊停車，她欲言又止，不想說太多，但她認為，死者是華人，而且是一對夫婦。

記者沒有直接敲鄰居的門，而是等在路上尋找行人詢問。在該街區受到詢問的三名鄰居中，有兩人表示不想說，不知道；另一名頭戴棒球帽的白人男性鄰居拒絕回答記者的詢問，直接進入自己的房子。

華人聚集城市阿罕布拉（Alhambra）20日下午位於北Almansor街900...
華人聚集城市阿罕布拉（Alhambra）20日下午位於北Almansor街900號街區發生一對50歲上下的男女謀殺-自殺的案件。（記者張宏／攝影）

華人 阿罕布拉 警察

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