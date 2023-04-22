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LAPD追逐疑犯車 五年間車禍過千傷亡500

記者朱敏梓／洛杉磯即時報導
洛杉磯警察局（LAPD）最新發布2018年-2023年3月的警車追逐數據。（Getty Images)
洛杉磯警察局（LAPD）最新發布2018年-2023年3月的警車追逐數據。（Getty Images)

根據洛杉磯警察局（LAPD）最新發布的警車追逐研究顯示，在2018 年至 2023 年 3 月 30 日期間，追車事故導致 1000 多人受傷，其中近一半（49%）受傷者都是無辜的駕車者或行人。

數據顯示，在五年期間，洛杉磯警察局共有 4203 次追捕，其中 1032 次導致碰撞傷亡事故，第三方受害者占比最大 49%，其中包括 496人受傷和 9 人死亡。 疑似碰撞傷亡佔45%，其中462人受傷，5人死亡。 與 LAPD 人員受傷的碰撞佔 6%。 在此期間，有 60人受傷，但沒有洛杉磯警察局人員死亡。

根據調查報告，洛市警局追捕期間的平均時速46 英里 (MPH)。當追逐時速約為 41-80哩時，發生碰撞的比例最高為 64%。追捕時間平均5.34分鐘，最大比例的追逐持續時間不到五分鐘，佔 72%。碰撞發生在持續時間少於五分鐘的比例最高約為 76%。

調查報告顯示，LAPD追捕的平均距離為 4.71 哩，當追逐距離小於兩哩時，發生碰撞的比例最高，為 54%。從 2018 年到 2022 年的 4146 次追捕行動中，洛杉磯警察局空中支援協助了 1575 次，佔所有追捕行動的 38%，在 1575 次追擊中，當空中單位在頭頂時，有 629 次追擊以碰撞告終。

此外，警車追逐次數逐年上升，2018年為665次，2021年增至990次，2022年為971次。發起追捕的前三個主要原因是：汽車被盜佔44%；酒後駕駛佔 17%以及魯莽駕駛佔 11%。

今年早些時候，洛杉磯警察局在聖費南度谷（San Fernando Valley）進行了兩次追捕，導致三名無辜駕車者死亡，其中兩名傷者分別是49 歲的蒂莫西舒爾茨 (Timothy Schultz) 和 47 歲的克里斯托弗蒂加丁 (Christopher Teagardin)，在1 月份警察追捕中，警車與他們的汽車相撞。

該報告將在委員會 4 月 25 日會上討論，洛市警局拒絕在會議之前對調查結果發表任何評論。

警察 洛杉磯 汽車

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