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雷登重振洛城政績卓著 吳黎耀華背書唯才是舉

記者丁曙／洛杉磯即時報導
在吳黎耀華（左二）競選連任洛杉磯社區大學理事會上，雷登市長（中）站台支持。（吳黎耀華提供）
在吳黎耀華（左二）競選連任洛杉磯社區大學理事會上，雷登市長（中）站台支持。（吳黎耀華提供）

洛杉磯市政史上有重要建樹的雷登（Richard Riordan）市長辭世，在華人社會引起廣泛迴響。前洛杉磯社區大學理事會理事吳黎耀華（Julia Wu）深感難過，22日她追憶卅多年前為支持雷登競選市長承受了空前壓力，但雷登當選後重振洛城政績輝煌，唯才是舉才是民主政治的真諦。

吳黎耀華說，當年的洛杉磯在民主黨市長布萊德廿年執政下，市政凋敝，最後以92年黑人大暴動收場。因此民心思變，希望換共和黨市長主政，重振洛市聲威。當年她是民選的洛杉磯社區大學理事、威爾遜州長任命的加州社區大學理事，以及雷根總統任命的聯邦資訊委員，在政治認同共和黨的溫和保守派理念。因此，她決定支持自費600萬美元競選市長的共和黨富豪雷登，但因為他的對手是華裔市議員胡紹基（mike Woo），因此，自己受到了來自華人社區的巨大壓力。但她和先生都是老共和黨員，出以公心，相信雷登能夠重振洛杉磯，造福於各族裔。

吳黎耀華認為，雷登經商有成，成就非凡，他也有能力經營好一座大城市。因此，吳黎耀華隨著雷登競選團隊去少數族裔拉票，包括小東京、韓國城、墨西哥區。然而，雷登很有心，特別讓她避開了華埠。在大型的競選活動，雷登總不忘推崇她。有一次在好萊塢影帝Bob Hope家園內，為雷登舉辦競選大會，數百佳賓、政客、明星、商界領袖出席，雷登特別介紹她上台演講。

吳黎耀華指出，雷登當選後果然不負眾望，在位八年，政績輝煌。他大刀闊斧改革，興利除弊，令人耳目一新。他以強化治安為優先，重建市中心區、好萊塢、體育場、市立圖書館、休閒公園設備，美化市容，改變了過去二十年遺留的衰敗景象。當時她正是好萊塢商會理事，在商會的支持協助下，興建了柯達影城劇院Kodak Center，此後，每年的奧斯卡獎典禮都在此舉行。

經過這場選舉，洛杉磯華裔社區也進一步了解美國民主政治的運作，政治理念重於族裔情結，而她也成為洛杉磯市府和亞太社區的溝通管道，造福亞太社區。在她的社區大學理事競選連任造勢會上，雷登也親自到場站台支持，吳黎耀華也幫助安排雷登市長和越柬寮社區領袖會面。

1993年在雷登（左二）競選造勢大會上，吳黎耀華（發言者）力挺。（吳黎耀華提供）
1993年在雷登（左二）競選造勢大會上，吳黎耀華（發言者）力挺。（吳黎耀華提供）
吳黎耀華（中）和雷登市長（左）及加州共和黨參院領袖Jim Brulte合影。（吳...
吳黎耀華（中）和雷登市長（左）及加州共和黨參院領袖Jim Brulte合影。（吳黎耀華提供）

洛杉磯 共和黨 好萊塢

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