迪士尼53個景點 最受歡迎是它.....

TRON Lightcycle Run最近被游客評爲迪士尼世界53個騎游景點中最受歡迎的騎游景點第一名。（迪士尼樂園）

旅遊休閒雜誌Travel & Leisure最近對迪士尼 世界(Walt Disney World)的遊樂設施和景點做了一次遊客調查，排出該世界兒童遊樂王國各個景點受喜歡程度的排次，歷史超過50年的迪士尼世界魔法王國主題公園繼續穩居最受遊客歡迎及訪問人數最多第一位。

旅遊雜誌表示，他們這次民調 的用意是提供遊客時間安排上的參考，讓時間有限的遊客也能得到最值回票價的旅遊體驗。

魔法王國(Magic Kingdom)1971年作為迪士尼世界的第一個主題公園開放至今長盛不衰，為鞏固迪士尼世界以每年超過2000萬人次遊客成為世界訪問量最大的主題公園立下汗馬功勞。

最新的遊客民調顯示，在迪士尼世界的53個遊樂景點中，TRON Lightcycle Run躍升為迪士尼世界最受歡迎的遊樂景點；其次是七個小矮人礦山火車(Seven Dwarfs Mine Train)，是迪士尼世界最刺激和最受歡迎的遊樂設施之一，被許多遊客形容為「令人振奮和神奇的體驗」；加勒比海盜(Pirates of the Caribbean)排行最受歡迎的第三位，

鬧鬼的莊園(Haunted Mansion)排行第四，棺材溫室、利奧塔夫人的恐怖降神室和幽靈歌唱的陰森墓地等等，讓遊客有驚又怕，體驗「自己嚇死自己的好玩」。

靈感來自華特迪士尼動畫電影小飛俠 (1953)的小飛俠的旅行(Peter Pan’s Flight)排行最受歡迎景點第五位，加州迪士尼樂園 1955年開放時，華特迪士尼公司將彼得潘的飛行列為迪士尼樂園的首批景點之一，至今，由彼得潘帶領遊客的·高空飛行冒險，以及乘坐海盜帆船遊覽倫敦的旅程，依然令人留連忘返。

此外，列入前八位最受歡迎遊樂景點還包括飛濺山/蒂安娜的河口冒險(Splash Mountain / Tiana’s Bayou Adventure)、叢林巡遊(Jungle Cruise)和大雷山鐵路(Big Thunder Mountain Railroad)。

其中叢林巡游是一次十分鐘的遊船之旅，遊覽橫跨非洲、亞洲和南美洲的風景秀麗的河道，與危險的野獸的相遇以及穿越全球最險峻水道的經歷，讓許多遊客難以忘記。