洛市女偷救護車 後座病患翁變人質

在嫌犯被逮捕後，90歲罹患癌症的老先生被攙扶出車，因為受到驚嚇身體在微微顫抖。（圖片來源：新聞截圖）

洛杉磯縣（Los Angeles County）聖費南度谷（San Fernando Valley）20日早上發生一起劫車案件，一名女子盜走一輛醫療機構的廂型車，當時車內還有一位9尋的老翁，準備送往醫院。在警方追逐片刻後，女子被警車包圍，最後無奈被逮捕。

週四早上9點5分左右，一輛Golden Age家庭保健中心的箱型車停在范奈斯（Van Nuys）一處街道上，準備接待另一位患者。這時，一名可能是遊民 的女子突然衝上駕駛室將車開走。當時車後座還有一名93歲患有癌症 的老翁，準備送往醫院。

據ABC7報導指出，當時廂型車的後座乘客門是大開的狀態，車裡面病患的安全受到威脅。

從影片中還能看到，嫌犯一邊駕駛偷來的車，一邊將車內的包裹和水瓶往外丟。

警方接報後立刻前往案發地點。嫌犯女子試圖甩開警方的追逐，在十字路口徘徊，之後開進一個停車場內。但停車場的出口被鐵門鎖住，當她試圖掉頭離開時，已被後面追捕的警方包圍。

最後，該女嫌犯以偷車最和綁架老人的罪名遭到逮捕。

而慶幸的是，車上的患者除了受到精神驚嚇外，並沒有受到身體傷害。目前，偷車嫌犯的身份和動機都尚未查明。

事後，警方表示，他們之所以能順利且快速的逮捕到嫌犯，是因為廂型車的駕駛員將手機 留在車內。警方利用手機定位鎖定女嫌的位置，期間警方撥打車內的電話，女嫌竟然還將電話接起。