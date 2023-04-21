500少女露宿街頭 狀若遊民意欲何為

場館外猶如「遊民區」（世說新聞團隊/攝影）

4月17日深夜，在南加 Anaheim的一處場所，近500人露宿街頭，其中大多數還是妙齡少女，有人裹著毯子倒地熟睡，有人興致勃勃聊天，狀若新遊民 。不過，他們是為了參加偶像團體演唱會正在徹夜排隊。

（視頻來源：世說新聞團隊）

4月17日深夜有人爆料，在安納罕(Anaheim)的Honda Center門口大排長龍。世說新聞團隊立即驅車現場，只見場館北門外地上睡滿了人，繞場半圈隨處可見折疊椅、睡袋、毯子等裝備，但在此風餐露宿的並非遊民，大多是妙齡少女，許多人看上去是高中生和大學生。通過走訪了解，她們在此打地鋪，是為了18日晚上的演唱會排隊。這場演唱會的表演者是韓流新生代偶像團體NCT Dream，第一次來美國演出，期盼已久的粉絲們喜出望外。

排隊等待的人中有各式各樣的面孔，白人、華裔、西裔、非裔等，大多是女性，也有小部分男性。為了安全過夜，粉絲們準備了五花八門的裝備，有人拿了一兩條毯子和衣而睡，有人準備了氣墊床，甚至打起帳篷。當時已經深夜，許多粉絲安然入睡，也有一些人圍在一起暢聊喜歡的韓娛偶像，場面十分溫馨。

而粉絲連夜排隊的目的是為了走近偶像，購買靠近舞台區的站票，沒有固定坐位，通過排隊取號決定入場順序。排隊越靠前，越能站在自己心儀的位置。

根據場所的官方規定，18日晚演唱會的購票者可從17日開始排隊，18日早上8時發入場的號碼牌。為了保證搶到有利的位置，部分粉絲會在16日，也就是演唱會三天前，就在場館附近排隊駐紮。由於要在場館外露宿好幾天，歌迷們都自帶裝備，包括食物、睡袋、懶人沙發、氣墊床等，甚至花錢請人代替排隊。

從聖地牙哥 加大趕來的學生小馬便是排隊大軍中的一員。據他所述，17日早8時就趕到現場排隊，本以為很超前了，可是等到18日早領取入場號碼時，發現只是第280名，著實驚呆。另一華人小潔是17日晚11時來排隊，等了八個多小時排名第496位，進入舞台區後，只能在第三排看表演。