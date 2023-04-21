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中國駐洛杉磯總領事郭少春 到任首場僑社招待會

記者楊青/洛杉磯即時報導
中國駐洛杉磯總領事郭少春20日晚在好萊塢環球影城希爾頓酒店舉行到任招待會，來自南加州政商學各界以及華人華僑和中資企業代表數百人共襄盛舉。這也是郭少春今年2月上任以來首次舉辦大型僑社招待會。（僑社提供）
中國駐洛杉磯總領事郭少春20日晚在好萊塢環球影城希爾頓酒店舉行到任招待會，來自南加州政商學各界以及華人華僑和中資企業代表數百人共襄盛舉。這也是郭少春今年2月上任以來首次舉辦大型僑社招待會。（僑社提供）

中國駐洛杉磯總領事郭少春20日在好萊塢環球影城希爾頓酒店舉行到任招待會，來自南加州政商學各界以及華人華僑和中資企業代表數百人出席，這也是郭少春今年2月上任以來首場大型僑社招待會。

總領館副總領事施遠强、以及加州眾議員方樹强、科恩縣政委員Leticia Perez 、美國務院領團辦洛杉磯辦公室主任Denise Shen、加州副州長辦公室國際事務主任Evan Reade、洛杉磯縣禮賓局長Lourdes Saab、 洛杉磯市政府貿易投資主任Christine Peterson、蘭卡斯特市市長Rex Parris、前加州參議院多數黨領袖Robert Hertzberg等應邀出席招待會，並表達繼續加強美中兩國合作與交流的願望。

郭少春用英中兩文致辭。他表示，值此中美關係發展關鍵時刻和中國駐洛杉磯總領館建館35週年，有幸來到洛杉磯就任總領事，深感使命光榮，責任重大。

郭少春致辭強調中美關係是世界上最重要的雙邊關係，攸關兩國各自發展和世界前途命運。他說，當前中美關係面臨嚴重困難和嚴峻挑戰，但中美擁有廣泛的共同利益，兩國關係重回健康穩定發展的軌道符合兩國人民的根本利益。中國是加州第一大、亞利桑那州第二大、新墨西哥州第二大、夏威夷州第三大貿易夥伴。領區多個城市同中國城市建立了友城關係，包括洛杉磯—廣州、長灘—青島、鳳凰城—成都等，中美地方合作為美創造了數百萬就業崗位，也讓兩國消費者享受到來自對方國家的高質量產品。

郭少春在致辭中談到台灣時表示，台灣問題事關中國主權和領土完整等重大核心利益，是中美關係中最重要、最核心、最敏感的問題。一個中國原則是國際社會公認的普遍共識，是處理台灣問題的根本原則，也是美方在三個聯合公報中作出的國際承諾。如果處理不好台灣問題，將給中美關係帶來嚴重衝擊，給中美地方合作蒙上陰影。

到任兩個多月來，郭少春參觀了比亞迪電動巴士工廠和長堤港碼頭，出席了聖地牙哥動物園農曆行年慶祝活動、領區高校與中國高校的交流活動以及飛虎隊老兵團聚等活動，他表示，這些活動讓他感受到領區各界朋友的熱情友好，感受到洛杉磯的多元與活力，中美地方交流合作的良好勢頭和巨大潛力，以及兩國人民對中美關係保持穩定的殷切期盼。

他最後感謝領區各界長期以來對總領館工作的支持和幫助，作為總領事，他將進一步加強同領區各界人士交往，推動地方合作和人文交流，深化雙方共同利益，繼續踐行「外交為民」理念，推動中美關係健康穩定發展，造福兩國人民。

中國駐洛杉磯總領事郭少春20日晚在好萊塢環球影城希爾頓酒店舉行到任招待會，來自南...
中國駐洛杉磯總領事郭少春20日晚在好萊塢環球影城希爾頓酒店舉行到任招待會，來自南加州政商學各界以及華人華僑和中資企業代表數百人共襄盛舉。這也是郭少春今年2月上任以來首次舉辦大型僑社招待會。（僑社提供）
中國駐洛杉磯總領事郭少春20日晚在好萊塢環球影城希爾頓酒店舉行到任招待會，來自南...
中國駐洛杉磯總領事郭少春20日晚在好萊塢環球影城希爾頓酒店舉行到任招待會，來自南加州政商學各界以及華人華僑和中資企業代表數百人共襄盛舉。這也是郭少春今年2月上任以來首次舉辦大型僑社招待會。（僑社提供）

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