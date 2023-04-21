中國駐洛杉磯總領事郭少春 到任首場僑社招待會
中國駐洛杉磯總領事郭少春20日在好萊塢環球影城希爾頓酒店舉行到任招待會，來自南加州政商學各界以及華人華僑和中資企業代表數百人出席，這也是郭少春今年2月上任以來首場大型僑社招待會。
總領館副總領事施遠强、以及加州眾議員方樹强、科恩縣政委員Leticia Perez 、美國務院領團辦洛杉磯辦公室主任Denise Shen、加州副州長辦公室國際事務主任Evan Reade、洛杉磯縣禮賓局長Lourdes Saab、 洛杉磯市政府貿易投資主任Christine Peterson、蘭卡斯特市市長Rex Parris、前加州參議院多數黨領袖Robert Hertzberg等應邀出席招待會，並表達繼續加強美中兩國合作與交流的願望。
郭少春用英中兩文致辭。他表示，值此中美關係發展關鍵時刻和中國駐洛杉磯總領館建館35週年，有幸來到洛杉磯就任總領事，深感使命光榮，責任重大。
郭少春致辭強調中美關係是世界上最重要的雙邊關係，攸關兩國各自發展和世界前途命運。他說，當前中美關係面臨嚴重困難和嚴峻挑戰，但中美擁有廣泛的共同利益，兩國關係重回健康穩定發展的軌道符合兩國人民的根本利益。中國是加州第一大、亞利桑那州第二大、新墨西哥州第二大、夏威夷州第三大貿易夥伴。領區多個城市同中國城市建立了友城關係，包括洛杉磯—廣州、長灘—青島、鳳凰城—成都等，中美地方合作為美創造了數百萬就業崗位，也讓兩國消費者享受到來自對方國家的高質量產品。
郭少春在致辭中談到台灣時表示，台灣問題事關中國主權和領土完整等重大核心利益，是中美關係中最重要、最核心、最敏感的問題。一個中國原則是國際社會公認的普遍共識，是處理台灣問題的根本原則，也是美方在三個聯合公報中作出的國際承諾。如果處理不好台灣問題，將給中美關係帶來嚴重衝擊，給中美地方合作蒙上陰影。
到任兩個多月來，郭少春參觀了比亞迪電動巴士工廠和長堤港碼頭，出席了聖地牙哥動物園農曆行年慶祝活動、領區高校與中國高校的交流活動以及飛虎隊老兵團聚等活動，他表示，這些活動讓他感受到領區各界朋友的熱情友好，感受到洛杉磯的多元與活力，中美地方交流合作的良好勢頭和巨大潛力，以及兩國人民對中美關係保持穩定的殷切期盼。
他最後感謝領區各界長期以來對總領館工作的支持和幫助，作為總領事，他將進一步加強同領區各界人士交往，推動地方合作和人文交流，深化雙方共同利益，繼續踐行「外交為民」理念，推動中美關係健康穩定發展，造福兩國人民。
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