橙縣男扮女保母性騷兒童 檢察官痛斥邪惡怪物

檢察局公布埃斯帕扎在2023年4月遭逮捕時的照片，希望民眾能一起尋找更多被他騷擾過的孩子。（橙縣地區檢察署提供）

橙縣 地區檢察官 （District Attorney）21日發布消息，一名男子被指控假扮成女保母接近兒童，並對多位未成年孩童進行騷擾，其中最年幼的孩童只有四歲，希望民眾協助尋找更多受害者。

據檢察官新聞稿，該男子為57歲的埃斯帕扎（Jason Valentine Esparza），過去幾十年間，他假扮成一名女保母，並將受他照顧的孩童帶到旅館 進行騷擾。

埃斯帕扎被指控三項罪名，包括企圖對10歲或以下兒童進行口交或性侵，另外兩項則是對14歲以下的兒童實施強行猥褻行為的重罪。若三項罪名成立，埃斯帕扎面臨最高16年4個月刑期。

目前埃斯帕扎被關押在橙縣一處的監獄中，保釋金設為100萬元。他將於4月28日在西敏寺（Westminster）的司法中心應訊。

據悉，杭廷頓灘警局（Huntington Beach PD）在2022年9月收到兒童網路犯罪部門（Internet Crimes Against Children，ICAC）的匿名提供的線索後，便開始對埃斯帕扎進行了為期8個月的調查。警察在一次接觸時發現他假扮成一名女性，並擔任一位4歲小女孩的保母。在交涉過程中，警方指控埃斯帕扎表達出想要對孩子進行非常具體的性行為慾望。

4月7日，杭廷頓灘警員被告知埃斯帕扎正在杭廷頓的一間旅館，立刻前往該地址將其逮捕。

橙縣地區檢察官史匹澤（Todd Spitzer）形容，埃斯帕扎是一名為滿足自己性慾而剥奪兒童天真無邪的邪惡怪物，對於孩童做出騷擾和攻擊，是最病態的人才會有的幻想。孩子需要仰賴成年人生存，身為檢察官，他會努力保護孩子，讓他們免於受到傷害。同時也要讓那些怪物永遠無法再傷害其他人。