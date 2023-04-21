我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

密州少年按錯門鈴挨槍 路州30年前有類似事件

降低膽固醇 心臟科醫生愛吃這5種食物

台灣工研院創新科技獲美國愛迪生獎金銀銅獎盃

本報訊
工研院勇奪2023愛迪生獎（Edison Awards）於21日在美領獎。(左起)工研院北美辦公室主任王明哲、工研院生醫與醫材研究所副所長呂瑞梅、工研院資訊與通訊研究所工程師陳柏瑋、工研院資訊與通訊研究所組長廖彥彰、工研院生醫與醫材研究所副組長鄭淑珍、工研院生醫與醫材研究所專案經理李若屏。(工研院行銷傳播處)
工研院勇奪2023愛迪生獎（Edison Awards）於21日在美領獎。(左起)工研院北美辦公室主任王明哲、工研院生醫與醫材研究所副所長呂瑞梅、工研院資訊與通訊研究所工程師陳柏瑋、工研院資訊與通訊研究所組長廖彥彰、工研院生醫與醫材研究所副組長鄭淑珍、工研院生醫與醫材研究所專案經理李若屏。(工研院行銷傳播處)

素有「創新界奧斯卡獎」美譽的愛迪生獎（Edison Awards）公布今年度獲獎名單，在經濟部技術處補助下，工研院連續七年獲獎，與陶氏化工（Dow）、杜邦（DuPont）、3M、LG等大廠共同在國際上發光，在全球近400多項技術／產品激烈競爭中，勇奪1金1銀1銅；其中AI & 5G節能的「O-RAN節能專網網管技術」，是打造智慧化管理5G基站系統節能的軟體平台，拿下金牌獎。「超分子複合技術眼藥滴劑」緊追在金牌獎莫德納（Moderna）技術之後，搶下銀牌獎，「智慧射頻熱消融系統」則獲得銅牌獎，再次讓台灣的健康醫療與智慧科技躍上國際舞台。

愛迪生獎執行總監法蘭克．波納費里亞（Frank Bonafilia）表示：「台灣囊括八項愛迪生獎，其中工研院勇奪三項，十分優秀、相當驚人。」他更指出：「工研院不畏失敗，勇敢創新，成為各項趨勢的領頭羊，充分彰顯其本質與職責。工研院總能研發可解決世界重大難題的創新技術，以國家級的規模來支持，持續創新研發來解決全球嚴峻挑戰。以此次獲獎技術為例，工研院利用非侵入性眼藥水，取代眼球扎針治療黃斑部病變，開啟了醫療生態系新的研發方向，引領創新前所未見。」

工研院院長劉文雄表示，近年來工研院持續聚焦以市場為導向的研發，透過跨領域合作打造具有市場競爭力的創新技術。這次很榮幸有三項技術獲獎，證實我們以市場技術為導向的研發獲得肯定。獲獎的三項技術包含「O-RAN節能專網網管技術」、「超分子複合技術眼藥滴劑」、「智慧射頻熱消融系統」均已透過不同形式或應用進行技術移轉、邁向商品化，廠商包含和碩聯合科技、信力生技、仁寶電腦，產業化效益非常卓越。科技發展一日千里，工研院將持續保持創新動能、兼顧研發與市場鏈結，協助台灣產業厚植研發實力，轉型升級爭取國際商機。

經濟部技術處處長邱求慧表示，台灣的科技研發實力長期深獲國際肯定，技術研發也密切貼近全球產業趨勢，經濟部長期以科技專案支持法人研發前瞻創新技術，屢獲國際大獎肯定，顯示我國的研發科技能量持續受到國際肯定。欣見工研院今年以三項技術獲獎，再度於國際舞台展現台灣在AI人工智慧與5G資通訊科技、生醫領域的前瞻創新研發能量。

這次拿下愛迪生金牌獎的「O-RAN節能專網網管技術」，即是打造智慧化管理5G基站系統節能的軟體平台，使用智慧演算法將終端裝置重新導向至特定基站，讓閒置基站進入休眠狀態，減少耗電節省成本。這套系統透過智慧模組化技術，可快速依據不同專網需求加以優化，讓專網佈建如同安裝APP一樣快速簡單，無論在智慧工廠、智慧醫院、智慧娛樂、智慧倉儲物流、無人機等5G專網，都能快速適用。此技術不僅已協助多家網通設備商加值與產品升級，更期望未來持續以智慧化致能技術，提升資通訊產品的能源效率，並可快速複製、壯大我國專網應用百花齊放，帶動台灣產業數位轉型、蓬勃發展。

這次榮獲銀牌獎的「超分子複合技術眼藥滴劑」，藉由特殊的眼底傳輸技術，採用雙性分子載體，表面極度親水且尺寸極小，可以快速通過眼表、角膜層等層層眼組織障礙，直達眼底的病灶進行治療，有效減少血管滲漏面積，像是濕式黃斑部病變等病灶位於眼後房的眼科疾病，患者未來將不需要到醫院讓眼睛打針，在家滴眼藥水即可治療，此技術已完成技轉並進入臨床二期收案中。至於拿下銅牌獎的「智慧射頻熱消融系統」則結合超音波影像導引，以微創手術將單支可調式消融電極針，導引至病灶進行局部治療，不僅傷口小、恢復期也短，更是全球第一個整合微創手術、超音波影像與演算法的高階醫材系統，已完成技轉，目前已取得台灣上市許可。

工研院以「超分子複合技術眼藥滴劑」搶下銀牌獎，該技術為一種眼藥精準傳輸技術，可讓...
工研院以「超分子複合技術眼藥滴劑」搶下銀牌獎，該技術為一種眼藥精準傳輸技術，可讓眼藥直達眼底的病灶進行治療，已應用於治療濕式黃斑部病變並技轉信力生技。(工研院行銷傳播處)
工研院「O-RAN節能專網網管技術」是打造智慧化管理5G基站系統節能的軟體平台，...
工研院「O-RAN節能專網網管技術」是打造智慧化管理5G基站系統節能的軟體平台，拿下愛迪生獎金牌，使用智慧演算法將終端裝置重新導向至特定基站，讓閒置基站進入休眠狀態，減少耗電節省成本，並可透過智慧模組化技術，依據不同專網需求加以優化、佈建。(工研院行銷傳播處)

5G 手術 奧斯卡獎

上一則

紀欽耀處長投書南加英文媒體 譴責中國在台海周邊軍演

下一則

洛市Uber Eats送餐員偷走主人家愛犬 視頻全錄

延伸閱讀

數位部強化網路通訊計畫 陳椒華批：沒韌性只有任性

數位部強化網路通訊計畫 陳椒華批：沒韌性只有任性
電費新制 擬依收入定基本費

電費新制 擬依收入定基本費
愛市獅會捐書海外 培養學童閱讀興趣

愛市獅會捐書海外 培養學童閱讀興趣
鋰電池頻釀災 紐約市長簽署5法嚴管

鋰電池頻釀災 紐約市長簽署5法嚴管
曲怡文推計畫補助家用能源

曲怡文推計畫補助家用能源
正體漢字文化節歌唱比賽 6校31人同場競技

正體漢字文化節歌唱比賽 6校31人同場競技

熱門新聞

美飛中，從香港轉機的航班，曾是回國熱選，近來機票漲價很多。（受訪者提供）

美飛中轉機 一不注意被拒載 貪便宜前做好功課

2023-04-18 02:20
機場免費USB接口存在隱憂。（洛杉磯縣檢察官辦公室）

機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

2023-04-11 13:54
南加擁有42年歷史的老牌中餐館Dragon House，將於4月22日熄燈。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱總統、明星都愛的中餐館 含淚要歇業

2023-04-13 22:08
一名遊民在瓦倫西亞購物中心入口前拒絕離開，視頻顯示他在警察開槍前試圖靠近襲擊。(LASD)

揚言要殺了所有來這裡的人 遭洛警射殺 視頻全錄

2023-04-19 21:41
Zipair機艙一般座位。（取材自Zipair網頁）

曲線返中 日廉航Zipair舊金山直飛東京票價誘人

2023-04-17 02:20
陳先生等待正式駕照的半年期間，辦理的兩張臨時駕照。（陳先生提供）

沒綠卡更新駕照吃虧大 南加華男竟等半年 還要筆試

2023-04-16 14:04

超人氣

更多 >
網傳：社安退休金一次撥發4555元　媒體找出答案

網傳：社安退休金一次撥發4555元　媒體找出答案
庭上哽咽博同情無效 安以軒老公一審遭判14年有期徒刑

庭上哽咽博同情無效 安以軒老公一審遭判14年有期徒刑
拜登將簽令「禁美企投資中國」 美中對抗進入新階段

拜登將簽令「禁美企投資中國」 美中對抗進入新階段
今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險

今年3件事讓習近平認定美挑釁、拒絕會談 紐時：升高區域風險
6歲女孩玩球滾入鄰居院子 對方竟暴走 直接掏槍射擊

6歲女孩玩球滾入鄰居院子 對方竟暴走 直接掏槍射擊