你說出我的心聲？ 非裔男抱怨飛機上小孩哭 有華人力挺

西南航空一輛飛機上，男乘客受不了嬰兒哭鬧破口大罵，最後被警方帶走。(截取自TikTok影片)

Tiktok上一名非裔男子因為飛機上小孩哭鬧而崩潰的新聞，引發華人 熱議。雖然有不少人同情小孩，認為這名男子反應過度。但也有一些大人們感慨，「他說出了我的心聲」，密封空間孩子的哭鬧聲真的令人崩潰，並分享自己痛苦經歷表示感同身受。

華人網友Joy說， 飛機上小孩哭真的是無可奈何又非常令人崩潰，這個男子說出了她的心聲。她有類似經歷，她坐在後面一排，斜對角的一個女士帶著孩子，孩子一直哭。後半程旅程她實在是受不了了，就伸手點點她媽媽的肩膀，問她小孩是不是哪裡不舒服，她是中國人所以她說中文。這個媽媽反應很激烈，沒等她問完，就說「我已經做了能做的一切了」。一瞬間她特別氣， 就沒再接話，但全過程真的生不如死。

還有網友表示，相比之下，寧可聽成年人罵街，至少有內容，她也會像視頻裡那個大哥一樣聽得笑不停，也好過聽小孩尖叫。她有次在回中國的飛機上，有個小男孩一半時間尖叫加哭，另一半時間就是大聲問：「快到了嗎」。如此循環往復16小時，耐力可真好，但是大人會崩潰。

一名華人網友分享說，她之前從倫敦回來，她坐邊上，中間一排坐著一家四口亞裔 ，倆個孩子一個還是懷抱的嬰兒，另一個也只有幾歲。嬰兒應該是不舒服， 幾乎全程都在哭。吵的她腦袋嗡嗡的，戴耳機根本不管用。那個爸爸全程對倆個孩子都沒管過，自顧自睡覺吃飯玩手機 。媽媽照顧倆孩子，全程沒休息過，看得出來媽媽已很努力了， 一直哄孩子， 抱著孩子在通道上來回走。夜航大家都沒法安靜休息， 但是也沒人好意思說什麼。她們坐在第一排，前面就是商務艙，中間有個女乘客不耐煩的探出頭想說什麼，但是看看又把頭縮回去了。只有親身經歷的人懂得這個過程有多痛苦。

還有網友說，有一次她從夏威夷回來的飛機上，一對華人夫婦帶著兩個小男孩，一個大概三、四歲，一個大概五、六歲，兩個一起哭嚎一起尖叫，整個一路太恐怖了，現在想起來她還覺得心臟不舒服。

不過也有孩子父母喊冤，一個媽媽說，這事發生在她身上過。第一次帶小娃坐飛機，娃因為機艙內氣壓耳朵疼哭了很久很久。試了所有辦法，沒有用。娃還是嬰兒，也不會說話。當時她自己的耳朵也很疼，所以知道娃為什麼哭個不停。帶娃的父母比其他人更希望孩子停止哭叫，壓力特別大，但他們肯定是沒辦法制止。

而那些不哭鬧的娃還會得到禮物，一名網友說，她家娃有一次坐飛機幾個小時，特別乖，下飛機時還有坐在旁邊的乘客專門送給她一個小禮物表示感謝。