我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

避免紐約曼哈頓交通塞爆 川普「強暴案」豁免出庭

米雪兒評和歐巴馬婚姻：結婚30年、10年很煎熬

你說出我的心聲？ 非裔男抱怨飛機上小孩哭 有華人力挺

記者張宏/洛杉磯即時報導
西南航空一輛飛機上，男乘客受不了嬰兒哭鬧破口大罵，最後被警方帶走。(截取自TikTok影片)
西南航空一輛飛機上，男乘客受不了嬰兒哭鬧破口大罵，最後被警方帶走。(截取自TikTok影片)

Tiktok上一名非裔男子因為飛機上小孩哭鬧而崩潰的新聞，引發華人熱議。雖然有不少人同情小孩，認為這名男子反應過度。但也有一些大人們感慨，「他說出了我的心聲」，密封空間孩子的哭鬧聲真的令人崩潰，並分享自己痛苦經歷表示感同身受。

華人網友Joy說， 飛機上小孩哭真的是無可奈何又非常令人崩潰，這個男子說出了她的心聲。她有類似經歷，她坐在後面一排，斜對角的一個女士帶著孩子，孩子一直哭。後半程旅程她實在是受不了了，就伸手點點她媽媽的肩膀，問她小孩是不是哪裡不舒服，她是中國人所以她說中文。這個媽媽反應很激烈，沒等她問完，就說「我已經做了能做的一切了」。一瞬間她特別氣， 就沒再接話，但全過程真的生不如死。

還有網友表示，相比之下，寧可聽成年人罵街，至少有內容，她也會像視頻裡那個大哥一樣聽得笑不停，也好過聽小孩尖叫。她有次在回中國的飛機上，有個小男孩一半時間尖叫加哭，另一半時間就是大聲問：「快到了嗎」。如此循環往復16小時，耐力可真好，但是大人會崩潰。

一名華人網友分享說，她之前從倫敦回來，她坐邊上，中間一排坐著一家四口亞裔，倆個孩子一個還是懷抱的嬰兒，另一個也只有幾歲。嬰兒應該是不舒服， 幾乎全程都在哭。吵的她腦袋嗡嗡的，戴耳機根本不管用。那個爸爸全程對倆個孩子都沒管過，自顧自睡覺吃飯玩手機。媽媽照顧倆孩子，全程沒休息過，看得出來媽媽已很努力了， 一直哄孩子， 抱著孩子在通道上來回走。夜航大家都沒法安靜休息， 但是也沒人好意思說什麼。她們坐在第一排，前面就是商務艙，中間有個女乘客不耐煩的探出頭想說什麼，但是看看又把頭縮回去了。只有親身經歷的人懂得這個過程有多痛苦。

還有網友說，有一次她從夏威夷回來的飛機上，一對華人夫婦帶著兩個小男孩，一個大概三、四歲，一個大概五、六歲，兩個一起哭嚎一起尖叫，整個一路太恐怖了，現在想起來她還覺得心臟不舒服。

不過也有孩子父母喊冤，一個媽媽說，這事發生在她身上過。第一次帶小娃坐飛機，娃因為機艙內氣壓耳朵疼哭了很久很久。試了所有辦法，沒有用。娃還是嬰兒，也不會說話。當時她自己的耳朵也很疼，所以知道娃為什麼哭個不停。帶娃的父母比其他人更希望孩子停止哭叫，壓力特別大，但他們肯定是沒辦法制止。

而那些不哭鬧的娃還會得到禮物，一名網友說，她家娃有一次坐飛機幾個小時，特別乖，下飛機時還有坐在旁邊的乘客專門送給她一個小禮物表示感謝。

華人劉小姐說，其實如果小孩父母有所作為，即使無法改變孩子的哭喊，也會讓人同情。如果隨著孩子哭鬧，周圍的人就會很崩潰。她記得若干年前在從中國飛回美國的飛機上，一對夫妻帶兩個小孩兒來美國玩，其中一個孩子好像有點發燒不舒服，一直哭，孩子爸爸媽媽輪流抱著哄，雖然還是哭，大家也能理解，也覺得挺同情他們的。

不少華人表示，飛機上小孩哭真的是無可奈何又非常令人崩潰。（unsplash圖片）
不少華人表示，飛機上小孩哭真的是無可奈何又非常令人崩潰。（unsplash圖片）

華人 亞裔 手機

上一則

洛城2男被判謀殺未遂入獄17年後沉冤昭雪 獲賠90 萬

延伸閱讀

2023年美國最佳航空竟是這家

2023年美國最佳航空竟是這家
寧德時代發布凝聚態電池 計畫用於載人飛機

寧德時代發布凝聚態電池 計畫用於載人飛機
升學與就業的選擇

升學與就業的選擇
藤蔓女人（一○）

藤蔓女人（一○）
受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎

受不了機上嬰兒哭鬧 乘客大罵：他是多付錢可以大叫嗎
北加華人租飛機拉標語 挺台灣入世衛

北加華人租飛機拉標語 挺台灣入世衛

熱門新聞

南加擁有42年歷史的老牌中餐館Dragon House，將於4月22日熄燈。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱總統、明星都愛的中餐館 含淚要歇業

2023-04-13 22:08
機場免費USB接口存在隱憂。（洛杉磯縣檢察官辦公室）

機場免費USB充電口 可能掏空你的銀行

2023-04-11 13:54
美飛中，從香港轉機的航班，曾是回國熱選，近來機票漲價很多。（受訪者提供）

美飛中轉機 一不注意被拒載 貪便宜前做好功課

2023-04-18 02:20
一名遊民在瓦倫西亞購物中心入口前拒絕離開，視頻顯示他在警察開槍前試圖靠近襲擊。(LASD)

揚言要殺了所有來這裡的人 遭洛警射殺 視頻全錄

2023-04-19 21:41
Zipair機艙一般座位。（取材自Zipair網頁）

曲線返中 日廉航Zipair舊金山直飛東京票價誘人

2023-04-17 02:20
陳先生等待正式駕照的半年期間，辦理的兩張臨時駕照。（陳先生提供）

沒綠卡更新駕照吃虧大 南加華男竟等半年 還要筆試

2023-04-16 14:04

超人氣

更多 >
藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州

藍州居民受不了高稅率高犯罪而出走 紅州逐漸變成紫州
SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來

SpaceX曝星艦爆炸原因 馬斯克表示將捲土重來
德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷

德州2啦啦隊員上錯車 遭連開5槍 1重傷
揚言要殺了所有來這裡的人 遭洛警射殺 視頻全錄

揚言要殺了所有來這裡的人 遭洛警射殺 視頻全錄
SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸

SpaceX星艦完成歷史性首次發射 但於半空中爆炸