洛城2男被判謀殺未遂入獄17年後沉冤昭雪 獲賠90 萬

加州2男被誤判謀殺未遂入獄17年後沉冤昭雪，各獲賠90 萬。（示意圖，Pexel）

洛杉磯 一名法官20日宣布兩名男子在被誤判謀殺未遂入獄近 17 年，而根據加州一項新法律，州政府必須為他們在監獄中度過的每一天支付每人 140 美元，約為 90 萬美元。

這項對兩名被告葛拉斯（Dupree Glass） 和雷福德（Juan Rayford） 的判決，結束了一項去年 10 月開始的新的審理。此前加州上訴法院合議庭撤銷了他們的定罪，他們於 2020 年獲釋。而去年 10 月開始的新的審理包括實際槍手 Chad Brandon McZeal 的戲劇性供述。 辯護小組說 ， McZeal 是幫派成員 ，他在一個無關的案件中因謀殺而被判無期徒刑。

在洛杉磯高等法院法官 20日作出判決後，兩名被告擁抱了彼此和他們的律師。 在法院大樓外，他們受到家人和支持者的歡呼。 雷福德抱著他的小女兒，稱他們的不良記錄最終被抹去，名譽得以恢復，這是一種「奇妙」的感覺。

他說，「我等待這一天很久了。 在我被關了17年的時候經常想到這一天的到來。 尤其在過去兩年被釋放的時間裡經常在想。 我等待這一天是因為我知道，他們所說我犯下的每一項罪行我都是無辜的」。

辯護律師表示，此案是根據一項法律提起的第一起案件，該法律保證會對案件被駁回的被告賠償，並允許他們出示證據證明自己是無辜的。

據悉，該案發生時，格拉斯和雷福德分別是 17 歲和 18 歲，他們在 2004 年洛杉磯北部蘭卡斯特的一個家中發生槍擊 事件後被捕，槍擊事件涉及一群青少年。 根據法庭文件，有兩人被槍擊中，但傷勢並不嚴重。

然而兩名被告均被判 11 項謀殺未遂罪，並被判處連續 11 次無期徒刑。

辯護律師唐娜 (Annee Della Donna) 說，從一開始就不應該進行審判，沒有證據表明他們與槍擊事件有關。她說，新法規於 2020 年生效，讓辯方有機會證明有「優勢證據」證明無罪。「我們毫無疑問地證明了他們的清白」。

兩名被告當初被定罪，很大程度是依賴兩個證人的證詞，他們後來撤回說法。 唐娜說，在為期五年的調查中，辯護調查人員發現其他多名證人，他們說：「哦，不，他們不是槍手，他們從來沒有帶槍」。

兩人從一開始就堅稱沒有參與槍擊事件。 他們的案件由爾灣加州大學 法學院的無罪權利項目負責處理。

現年36 歲的格拉斯和 37 歲的雷福德現在都是沃爾瑪的司機。 雷福德和他的高中戀人在一起，他在監獄裡時她等著他。 這兩個男人都是女嬰的新爸爸。

辯護律師杜賓 (Eric Dubin) 表示，洛杉磯高等法院法官 H. Clay Jacke 週四20日的裁決是「一項冗長、詳細的裁決，免除他們與槍擊案有關的任何和所有罪行」。

杜賓說，「今天法官糾正了一個錯誤，在我 30 多年的審理案件中，我從未經歷過如此神奇的時刻，我能夠如此生動地看到正義得到曝光」。

杜賓表示，他預計州受害者賠償委員會將批准根據新法律向這兩名男子每人支付近 90 萬美元賠償金。 而最重要的是，辯護律師計劃起訴州、縣和地方檢察官辦公室的不當起訴。

洛杉磯地方檢察長辦公室尚沒有就法官的判決做出回應。