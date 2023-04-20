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南加千橡市高中生撞死案 嫌犯保釋金500萬

記者張庭瑜/洛杉磯即時報導
截至20日週四上午，在線籌款活動已經募集超過21萬美元，不少熱心民眾自發性地捐款給這位不幸身亡的高中生。（gofundme截圖）
截至20日週四上午，在線籌款活動已經募集超過21萬美元，不少熱心民眾自發性地捐款給這位不幸身亡的高中生。（gofundme截圖）

南加范杜拉縣（Ventura County）千橡市（Thousand Oaks）4月18日（週二）發生一起蓄意衝撞事件，導致15歲的男孩韋斯利．威靈（Wesley Welling）喪生，而當日也是他母親的生日。儘管媽媽深感悲痛，但她還是慶幸與兒子隨行的女兒倖免於難。目前嫌犯艾斯（Austin Eis）仍被拘留，預計將於20日因多項指在范杜拉縣法庭過堂，保釋金500萬美元。

事發當時，韋斯利的妹妹漢娜（Hannah Welling）與他同行，但因幸運未離哥哥站得太近而倖免於難。隨後韋斯利母親威靈（Kelly Welling）從女兒那裡得知兒子的情況，她表示接到女兒的電話時，兒子仍在接受心肺復甦搶救。而據警方調查，司機極有可能為蓄意衝撞，除了韋斯利，另三名分別為 15 歲的男孩和兩名分別為 14 歲和 16 歲的女孩也被送往醫院。

聽聞噩耗，韋斯利的家人感到震驚和哀傷，但仍希望能夠為逝去的韋斯利送行。威靈也分享了她告訴兒子的最後一句話，她說：「我為你感到驕傲。我愛你。祝你有美好的一天」。

當局表示，艾斯此前就曾因多起重罪被起訴，包括謀殺、謀殺未遂、搶劫未遂、入室盜竊、揮舞槍枝、拒捕、綁架、使用催淚瓦斯和使用致命武器襲擊等。目前他仍被拘留，保釋金 500 萬美元，預計將於20日因多項指控接受傳訊。

當地民眾們為紀念韋斯利於事發現場設立臨時紀念碑，並擺滿鮮花和蠟燭，讓不少學生們在去上學的路上都停下來為韋斯利哀弔。19日當晚，西湖村各社區教堂也舉行守夜活動，超過數十名民眾包括老師、家長和許多學生都一同聚集哀悼。學生們表示，儘管許多輔導員試圖幫助學生克服悲傷，讓他們感受到社區的愛和支持，但韋斯利的死對他們來說仍很難接受。

千橡市警察局局長帕里斯（Jeremy Paris）表示，，他和警局裡的警官們都認識當地社區的居民，因此這件事對他們來說非常難以接受，也十分難過。截至20日週四上午，為紀念威靈而設立的線上籌款活動有超過3300人捐款，募集超過21萬9767美元。

嫌犯為現年24歲的艾斯在犯下此案前已經有多項前科。（abc7截圖）
嫌犯為現年24歲的艾斯在犯下此案前已經有多項前科。（abc7截圖）

警察 南加

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