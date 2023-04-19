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揚言要殺了所有來這裡的人 遭洛警射殺 視頻全錄

洛杉磯訊
一名遊民在瓦倫西亞購物中心入口前拒絕離開，視頻顯示他在警察開槍前試圖靠近襲擊。(LASD)
一名遊民在瓦倫西亞購物中心入口前拒絕離開，視頻顯示他在警察開槍前試圖靠近襲擊。(LASD)

洛杉磯縣警察局（LASD）4月18日（周二）發布了隨身攝像機視頻，記錄了一名嫌疑人遭警察射殺的槍擊事件。該案 1 月 11 日發生於瓦倫西亞購物中心（Valencia Town Center）的梅西（Macy's）百貨公司外，警局員警當時接到報警電話對現場做出回應。

視頻來源：洛縣警局/記者金維多後製

視頻中，撥打 911 的人報告說有一名「遊民」正在商場入口前睡覺，並拒絕離開。 「我們試著和他說話 … 他根本不想離開。基本上，只要我們走到他身邊，他就想打我們」，撥打 911 的人說，「每當我們試圖與他交談時，他都會非常生氣。」

監控錄像顯示，50 歲的嫌疑人Christopher Lee Mercurio坐在商場入口附近。警察走近與他交涉，兩人交談了幾分鐘。警察試圖向 Mercurio 解釋要求他離開的原因。 Mercurio 說，「是的。我不會離開這裡，我實際上會殺死所有來到這裡的混蛋。」

洛縣警局表示，當時Mercurio 打了警察的臉和頭。警察開始呼救說，「我在與嫌疑人搏鬥。」隨後警察似乎朝 Mercurio 開了兩槍，至少擊中了他的胸部一次。然後嫌疑人走回他的睡袋並倒下。 Mercurio 當晚被送往醫院，但後來不治身亡。警察也得到治療並出院。

在視頻中，聽到另一位回應的警察說 Mercurio 沒有槍，「我沒在他身上看到任何東西，我查過了。」加州司法部仍在調查這起槍擊事件。洛縣警局表示，「司法部將把調查結果提交給總檢察長辦公室，以審查他們使用武力的合法性。」

警察 洛縣 司法部

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