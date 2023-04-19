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對內壓迫「超乎震驚」 德外長訪中印象：是體制對手

南加前國土安全局雇員因褻童罪被判入獄八年

橙縣訊
檢察官指控基根犯下猥褻兒童的重罪，他曾性騷擾在泳池裏玩耍的未成年少女，示意圖。（圖片來源：取自pexel）
檢察官指控基根犯下猥褻兒童的重罪，他曾性騷擾在泳池裏玩耍的未成年少女，示意圖。（圖片來源：取自pexel）

南加州橙縣高等法院(Orange County Superior Court)一名法官，19日宣判59歲的前國土安全局(Homeland Security)雇員基根(Terry Edward Keegan)入獄八年，他在3月24日被陪審團裁定犯下猥褻兒童的重罪，包括騷擾兒童、性侵罪，還有施暴和在逮捕前銷毀證據等罪名。

基根住在橙縣爾灣(Irvine)，曾是國土安全局雇員。據檢察官起訴稱，其中一位受害者曾與基根還有他的女友同住，而另兩位受害女童則與同住的女童為朋友關係。此外，在基根對這些女孩實施暴力和猥褻的行為時，其中一名受害者年僅八歲。

截至19日，基岡被收押後已關在監獄 516 天，將可折算為刑期。 橙縣高等法院法官安德烈·曼蘇里安 (Andre Manssourian) 在宣判他的刑度時，還命令他未來20年註冊為性犯罪者。

曼蘇里安並拒絕這位陸軍退伍軍人、前橙縣警局後備員警，以及前國土安全部官員的緩刑請求。

根據法庭文件，針對基根的第一個指控發生於2016年。一名被害女童告訴自己的醫生，每當她去拜訪朋友時，與朋友同住的基根都會對她做出不適當的觸摸。但是顯然當時大人並沒有對這名女孩的指控報警或調查。

在2021年的春假期間，一名16歲的女同學到基根家拜訪那位住在基根家中女孩。回家後，女同學告訴媽媽在基根家受到不恰當的待遇。當兩位女孩表示要去商場購買泳衣時，基根堅持要同行，而女同學還被基根觸碰臀部。

在基根被捕後，和他同住的女孩告訴執法人員，基根時常用開玩笑的方式拍打她的臀部，還拍攝她的泳裝照。她還描述，多年前有一晚基根曾強吻了她，而且還伸舌頭，但是對她來說，這已算微不足道的侵犯舉動。

負責這件起案件的檢察官奧莉佛(Juliet Oliver)表示，基根是慣犯，並且他清楚的了解自己的行為觸法，所以時常上執法機構的數據庫查看，是否有針對他發出的逮捕令。奧莉佛還補充道，在警方逮捕基根後，在他家外面的垃圾桶找到了一個被破壞的硬盤和USB。

面對檢察官的指控，基根完全否認。他的律師莫爾海德(Moorhead)也表示，基根的這些行為並非性騷擾，只是單純的喜歡逛街、攝影，還有當女孩們在泳池裡戲水時，只是與她們玩耍。

橙縣 檢察官 性騷擾

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