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南加內陸警方追擊偷車嫌犯 逮2青少年 查獲幽靈槍

記者啟鉻／河濱即時報導
河濱縣警方追擊偷竊車歹徒，拘捕兩名嫌犯。（警方提供）
河濱縣警方追擊偷竊車歹徒，拘捕兩名嫌犯。（警方提供）

南加內陸河濱縣警方18日追擊偷竊車歹徒，拘捕兩名嫌犯，其中一名是未成年人，並查獲幽靈槍。

河濱縣警局莫瑞諾谷（Moreno Valley ）分局18日近午接到報警，趕往市區Pigeon Pass路與Ironwood街交匯附近，處理一起車輛偷竊案。警方鎖定偷竊車上有兩人，並試圖攔截。駕駛車的非裔嫌犯是18歲的薩摩維爾（Corey Summerville ），來自莫瑞諾谷市。薩摩維爾試圖擺脫警方攔截，於是警員開始追擊。這次追擊行動一直持續到60號公路，然後進入赫汝帕市區（City of Jurupa Valley ）。

警方在60號公路追逐時，一度失去目標，於是暫時取消追擊。加州公路巡警局（CHP）隨後鎖定逃犯車正在60號公路西向線行駛。薩摩維爾駕車行駛到Rubidoux大道時，駛離公路並發生車禍。警方趕到將薩摩維爾抓獲。

在嫌犯車上查獲一把手槍，彈夾上滿子彈，未有序列號屬於幽靈槍。車上另一名非裔乘客17歲，來自洛杉磯，企圖步行逃跑，最終被警方在躲避的灌木叢中拘捕。

薩摩維爾與未成年嫌犯因車禍受傷送醫治療。警方隨後發現17歲嫌犯屬於洛杉磯地區報告的失蹤者，於是送交洛杉磯縣兒童保護部門監護。嫌犯薩摩維爾拘押在河濱縣羅伯特普瑞斯利拘押中心（Robert Presley Detention Center ），涉嫌逃避拘捕重罪、致兒童危險重罪、持有未登記槍枝，以及擁有偷竊車輛等罪名。

這起案件正在調查中，警方呼籲知情者舉報，可致電莫瑞諾谷分局警官Henesey，電話951-486-6700 。

洛杉磯 車禍 非裔

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