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影/洛縣華人城市居民稱警察誤闖家中 粗暴拘留無辜孩子

聖蓋博訊
孩子們說不知道警察為什麼進入家中，並稱遭到粗暴對待。 （KTLA5）
孩子們說不知道警察為什麼進入家中，並稱遭到粗暴對待。 （KTLA5）

洛杉磯縣華人聚居城市聖蓋博市( San Gabriel )的一位母親，稱警方錯誤闖入家中，粗暴對待、無故拘留孩子，並對警方行為提出索賠。監控攝像機捕捉到發生的事件。

影音來源：Cordova家庭／記者邵敏後製

事發幾個月後，這個家庭表示他們仍受到傷害，並要求得到答覆，因為自己的公民權利受到侵犯。母親 Ceidy Cordova 指出，發生這樣的事情十分可怕，孩子不應經歷這些，警察根本不應該把手放在孩子身上。

事件發生在去年 10 月 22 日，洛縣警局的警官進入居民 Cordova 的家中，位於羅斯密大道( Rosemead Boulevard ) 5100 號街區的一幢公寓房。Cordova 表示當時她和丈夫都出去了，兩個孩子 14 歲的 Isaac 和 19 歲的 Aliza 獨自在家。孩子們說不知道警察為什麼會進入家中，並稱遭到粗暴對待，還被戴上手銬。視頻顯示，Cordova 的女兒就被推到牆上，哥哥試圖用手機拍攝，但警察在男孩被推到牆上之前奪走手機。

Cordova指出，視頻中可以看到警察把女兒抓得很緊，導致身上留下瘀傷，兒子和丈夫也被無緣無故送進監獄。當她和丈夫回到家中時，一段視頻顯示丈夫在拘留前被要求下車。

事發後，這個家庭聘請律師，就警方侵犯公民權利的行為提出索賠。律師 Narine Mkrtchyan 指出， 警察把人推向牆壁，很殘忍，這是報復性非法拘留，違反第一修正案、第四修正案和過度使用武力。這家人說他們受到嚴重創傷，現在希望搬家，女主人 Cordova 表示警察永遠不應該對任何家庭、任何孩子這樣做，要為警察的所作所為伸張正義。

正在進行內部調查的洛縣警局表示他們沒有進錯房子，警方最初接到報警電話，稱有人一直尖叫爭吵，認為有人可能被毆打。警局在一份聲明中指出，警察到達現場時，發現公寓門半開著，房間內的居住者拒絕合作；警察並沒有帶搜查令進入錯誤地點，根據報警信息，警方有合法義務確保該地點的受害者或嫌疑人。

男孩被幾名警察推到牆上。 （KTLA5）
男孩被幾名警察推到牆上。 （KTLA5）
男孩試圖用手機拍攝，被警察奪走手機。 （KTLA5）
男孩試圖用手機拍攝，被警察奪走手機。 （KTLA5）
女孩被戴上手銬，並被推到牆上。（KTLA5）
女孩被戴上手銬，並被推到牆上。（KTLA5）

警察 洛縣 手機

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